Шойгу назвал маршала Язова истинным офицером и человеком-легендой

Москва. 25 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким скончавшегося во вторник маршала Советского Союза Дмитрия Язова.

"Примите мои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова. Искренне сочувствую Вашему горю и разделяю тяжесть невосполнимой утраты", - сказал Шойгу.

Он назвал Язова истинным офицером и настоящим патриотом, преданным воинскому долгу.

"Для всех нас он был и останется человеком-легендой, от начала и до конца прошедшим Великую Отечественную войну, зарекомендовавшим себя смелым, решительным бойцом, мудрым, ответственным командиром. Недаром он был назначен министром обороны в сложное для страны время и достойно исполнял обязанности, оставаясь верным своим идеалам и Родине", - подчеркнул глава Минобороны РФ.

Шойгу также отметил вклад Язова в укрепление обороноспособности государства.

"Непримиримая борьба с фальсификацией отечественной истории заслуживают самой высокой оценки и большого уважения", - добавил министр.

Как сообщалось, Язов скончался в Москве во вторник на 96-м году жизни, сообщили ранее во вторник в Минобороны России. Он занимал пост министра обороны СССР с мая 1987-го по август 1991 года. Язов - последний из военачальников, которому было присвоено звание маршал Советского Союза. За подвиги в годы Великой Отечественной войны награжден орденом Красной Звезды.

В начале февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил маршалу Дмитрию Язову орден "За заслуги перед Отечеством" III степени и юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".