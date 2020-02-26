Лишь бы не было войны: что Эрдоган обсудит с Путиным

Эрдоган анонсировал встречу по Идлибу с Путиным 5 марта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проанонсировал, что проведет встречу 5 марта с Владимиром Путиным для обсуждения военной эскалации в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Он также выразил обеспокоенность возможным проникновением в Турцию нескольких миллионов сирийских беженцев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом заявил, что о двусторонней встрече двух лидеров речи пока не идет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что проведет встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным 5 марта, чтобы обсудить военную эскалацию в Идлибе на северо-западе Сирии, передает РИА «Новости». При этом в Кремле отмечают, что о встрече в таком формате речи пока не идет.

«Мы обсуждаем [ситуацию в Идлибе] на высшем уровне как с Путиным, так и с российскими коллегами из разведки, МИДом. С Путиным мы общаемся и по дорожной карте. Делегация из России к нам приедет завтра», - пояснил Эрдоган.

Он также выразил обеспокоенность возможным проникновением в Турцию нескольких миллионов сирийских беженцев.

По словам главы Турции, четырехсторонняя встреча с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона пока не согласована. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры согласовываются, однако о двусторонних контактах глав России и Турции речи не шло.

«Сейчас идет согласование графиков президентов. Пока решение не принималось, потому что не все потенциальные участники дали согласие», - уточнил Песков.

Ранее Песков напомнил, что Турция до сих пор не выполнила условия договоренностей по Сирии, хотя они были достигнуты в Сочи более года назад. Об этом он заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Можно однозначно говорить о том, что пока не выполнены условия сочинских договоренностей, где говорилось о том, что именно Турция должна будет обеспечить разведение, размежевание, вывод тяжелых вооружений и так далее», - отметил представитель Кремля.

Он также добавил, что договоренности были подписаны президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, подчеркнул Песков, террористические организации в идлибской зоне деэскалации «прекрасно вооружены и постоянно получают подпитку амуницией, боеприпасами и военной техникой».

«Очень опасные образцы военной техники попадают им в руки. И все это, к сожалению, не способствует нормализации обстановки», - добавил он.

В пятницу Эрдоган призвал Москву обеспечить полное соблюдение сочинских договоренностей по Идлибу. Кроме того, турецкий президент заявил о намерении Анкары предпринять «более решительные действия» в Сирии.

«Борьба дается нам непросто, у нас гибнут люди. Мы сталкиваемся с новыми ловушками», - пояснил Эрдоган. Он также подчеркнул, что Турция не намерена «подчиняться сценариям глобальных держав». По словам политика, своевольные действия Анкары в Сирии и Ливии продиктованы национальными интересами.

Очередное обострение в отношениях Турции и Сирии произошло 3 февраля, когда правительственные силы арабской республики напали на турецкие позиции в Идлибе. В результате погибли восемь человек из Турции: три гражданских и пять военных.

Позднее Эрдоган пообещал начать в Сирии широкомасштабную военную операцию. 19 февраля он объявил, что операция Турции в Идлибе неизбежна, и что он принял окончательное решение по этому вопросу, отклонив российское предложение по урегулированию конфликта.

Турецкий лидер при этом сообщил, что Турция не оставит Идлиб сирийскому режиму, и Анкара полна решимости превратить его в безопасный район и будет добиваться этого, несмотря на продолжение диалога с российской стороной.

В парламенте страны Эрдоган заявил, что это последнее предупреждение. Операция в Идлибе, по его словам, может начаться внезапно в считанные дни. Он также сообщил, что обсудил это с президентом США Дональдом Трампом.

Вскоре министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не хотела бы вступать в столкновение с Россией в сирийском Идлибе.

Россия и Турция осенью 2018 года подписали в Сочи меморандум по стабилизации ситуации в Идлибе. В соответствии с ним Анкара создала в провинции 12 наблюдательных постов.

Некоторые из данных постов подверглись атакам со стороны сирийских правительственных сил.

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии отмечали, что операция была вынужденной, поскольку турецкой стороне не удалось выполнить положения меморандума о создании демилитаризованной зоны.

Если произойдет массированное вторжение турецкой армии в Сирию, то ситуация будет развиваться абсолютно непрогнозируемо. Весьма велика вероятность начала широкомасштабного регионального конфликта.

Рафаэль Фахрутдинов