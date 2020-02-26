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Российская газета

Су-24М отбомбились по надводным целям в Астраханской области

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Источник изображения: Пресс-служба ЮВО

Фронтовые бомбардировщики Су-24М уничтожили надводные цели в Астраханской области. В учебной бомбардировке были задействованы более 50 единиц авиационной и специальной техники, дислоцированного в Волгоградской области авиаполка ЮВО.

Самолеты-разведчики Су-24МР, несмотря на сложные погодные условия, обнаружили корабли условного противника и передали координаты в штаб подразделения.

"Экипажи бомбардировщиков Су-24М применили 120-ти килограммовые осколочно-фугасные бомбы и успешно справились с поставленной задачей", - сообщили "РГ" в пресс-службе Южного военного округа.

Летчики также совершенствовали умение взлета и захода на посадку по освещаемой полосе в ночное время, отрабатывали действия в случае отказа авиационной техники и совершение маневра по уклонению от атак истребителей.

Отметим, что сверхзвуковой бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла Су-24 был принят на вооружение в 1978 году. В 2001 году совершил первый полет модернизированный Су-24М2 с еще более возросшей боевой эффективностью. Самолет несет бомбовое, управляемое и неуправляемое ракетное и пушечное вооружение. Всего около 7500 килограммов. На всех узлах Су-24 возможна подвеска свободно попадающих бомб калибром от 100 до 1500 килограммов, разовых бомбовых кассет.


Николай Грищенко

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