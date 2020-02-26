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ЦАМТО

Hyundai Rotem разработала многоцелевую ДУМ HR-Sherpa

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ЦАМТО, 25 февраля. На выставке UMEX-2020, состоявшейся с 23 по 25 февраля в выставочном центре ADNEC в Абу-Даби, южнокорейская компания Hyundai Rotem представила наземную дистанционно управляемую машину HR-Sherpa с колесной формулой 6х6.

Как сообщает Armyrecognition.com, ДУМ HR-Sherpa предназначена для поддержки действий подразделений Сухопутных войск на поле боя. ДУМ обладает высокой мобильностью на пересеченной местности и в условиях бездорожья. Машина выполняет задачи самостоятельно в режиме "следуй за мной" или с применением дистанционного управления. HR-Sherpa может выполнять широкий спектр задач с различными вариантами полезной нагрузки. Машина может использоваться для транспортировки груза, ведения разведки, в качестве платформы для дистанционно управляемого модуля вооружения, машины медицинской эвакуации, либо машины РХБ разведки.

Боевая масса HR-Sherpa – 1800 кг, масса полезной нагрузки – 600 кг. Машина оборудована безвоздушными шинами, электродвигатель питается от аккумулятора, продолжительность движения на скорости 5 км/ч – 6 часов, максимальная скорость движения по шоссе – 30 км/ч, по пересеченной местности – 10 км/ч.

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Страны
ОАЭ
Южная Корея
Компании
Hyundai
Проекты
Медицина
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