Китай одевает бойцов в бронежилеты

Китай продолжает пополнять экипировку своих военнослужащих. Вчера, 24 февраля, портал defenseworld.net сообщил о том, что Минобороны КНР опубликовало официальные запросы на поставку почти 700 000 бронежилетов.

В официальных запросах, опубликованных на портале weain.mil.cn, указывается, что армия проводит открытые тендеры на закупку 930 000 бронеплит для универсальных бронежилетов и 467 000 плит для усиленных бронежилетов. Суммарная оценочная стоимость контрактов составляет 13 млрд юаней ($1,85 млрд). Победитель тендера должен будет поставить бронеплиты в течение двух лет после подписания контракта.

Китайские солдаты Источник изображения: theguardian.com

Китайская государственная газета Global Times назвала предстоящие закупки «ответом на провокации Тайваня и США».