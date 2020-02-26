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WarSpot

Китай одевает бойцов в бронежилеты

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Источник изображения: warspot.ru

Китай продолжает пополнять экипировку своих военнослужащих. Вчера, 24 февраля, портал defenseworld.net сообщил о том, что Минобороны КНР опубликовало официальные запросы на поставку почти 700 000 бронежилетов.

В официальных запросах, опубликованных на портале weain.mil.cn, указывается, что армия проводит открытые тендеры на закупку 930 000 бронеплит для универсальных бронежилетов и 467 000 плит для усиленных бронежилетов. Суммарная оценочная стоимость контрактов составляет 13 млрд юаней ($1,85 млрд). Победитель тендера должен будет поставить бронеплиты в течение двух лет после подписания контракта.

Китайские солдаты

Источник изображения: theguardian.com

Китайская государственная газета Global Times назвала предстоящие закупки «ответом на провокации Тайваня и США».

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Тайвань
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