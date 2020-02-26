Войти
Российская газета

Точно в цель: стрельбу управляемыми ракетами из Т-72Б сняли на видео

66
0
0

Танковые подразделения Беларуси в рамках масштабной проверки боеготовности вооруженных сил отработали ведение огня управляемыми ракетами из танков Т-72Б. Видео стрельб опубликовано в интернете.

- Наводчики боевых машин учатся поражать мишени в сложной тактической обстановке при постоянном воздействии условного неприятеля, - отмечается в подписи к ролику.

На кадрах видно, как несколько экипажей выходят на боевые позиции и открывают огонь по мишеням на удалении нескольких километров. Все ракеты успешно поразили условные цели.

Т-72Б составляет основу танковых подразделений белорусской армии. Танк оснащается 125-миллиметровой пушкой-пусковой установкой 2А46М, способной вести огонь управляемой ракетой 9М119. За счет тандемной боевой части она может противодействовать динамической защите и пробивать до 800 миллиметров брони. К слову, кумулятивный заряд ракеты расположен не спереди, как у большинства ПТУР, а ближе к хвостовой части, что дает ряд функциональных преимуществ.

Управление огнем на Т-72Б осуществляется с помощью комплекса 9К120 "Свирь", имеющим помехозащищенную полуавтоматическую систему ведения ракеты по лучу лазера. Комплекс обеспечивает стрельбу управляемой ракетой с места и с коротких остановок на дистанциях от 100 метров до четырех километров.


Тимур Алимов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Продукция
2А46
Т-72
Т-72Б
Проекты
ИТ
Похожие новости
26.06.2019
Выставочная площадь форума "Армия-2019" расширена вдвое
02.10.2017
"Армия быстро отучает от соцсетей": как живется российскому срочнику
03.07.2017
Американцы посчитали все российские танки
05.06.2017
Белорусская армия получила танки Т-72Б3 с дополнительной защитой
16.01.2017
Почему НАТО не создаст "Армату"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.02 23:55
  • 184
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 25.02 21:57
  • 7875
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.02 21:39
  • 1
США вновь стали лидерами в танкостроении, с ними конкурирует только Китай – СМИ
  • 25.02 21:26
  • 6
Рогозин не раскрыл планы по пускам в 2020 году, чтобы это не муссировалось в СМИ
  • 25.02 21:24
  • 2
Эксперт рассказал о превосходстве нового российского оружия
  • 25.02 21:24
  • 13
«Стал бы лёгкой мишенью в реальном бою»: в Китае выявили проблемы с танком Type99A
  • 25.02 21:15
  • 1
Sohu: Массированным использованием F-16 Турция могла бы прорвать систему ПВО Сирии
  • 25.02 20:22
  • 2
Уйти от винта: первые реактивные истребители разных стран
  • 25.02 20:05
  • 3
Гроза "Тигров": легендарная пушка ЗиС-2 не собирается в отставку
  • 25.02 19:49
  • 1
В отношениях Москвы и Анкары нарастает жесткое противостояние по сирийскому и ливийскому вопросам
  • 25.02 19:23
  • 1
Кто лучше: F-15 и Cу-35 сразятся за Индию
  • 25.02 19:09
  • 2
Слишком тяжелые: в США назвали сложности танковой войны с Россией
  • 25.02 17:44
  • 1994
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.02 15:42
  • 4
Sina (Китай): российский Су-57 против американского F-35 – чьи истребители пятого поколения лучше?
  • 25.02 15:20
  • 18
Американские АПЛ получат гиперзвуковые ракеты