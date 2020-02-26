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Российская газета

Бейте дальше: в США назвали способ увеличения дальности истребителей РФ

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Источник изображения: rg.ru

Стелс-истребители пятого поколения не могут воевать, не получая информации о целях извне. F-22 Raptor атакует с выключенным для незаметности радаром, а цели для его ракет подсвечивает самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry. Минобороны РФ также понимает важность информационных потоков в современной войне и прикладывает большие усилия для модернизации своих самолетов.

В западных СМИ объединенная система навигации и обмена данными (ОСНОД) ассоциируется только с новейшим истребителем Су-57, но это не так. Этот проект запущен давно, чтобы заменить прежние "сетецентрические" комплексы АПД-158, "Радуга", ТКС-2 и ТКС-2М. АПД-158 и "Радуга" устанавливались на высотные перехватчики МиГ-31, причем "Радуга" была массивнее и мощнее. Известно, что даже ранние версии МиГ-31 могли в автоматическом режиме обмениваться данными с самолетом ДРЛО А-50. ТКС-2 и его модификации устанавливались на самолетах Сухого, современные версии адаптированы и под истребители МиГ для замены АПД-158.

Успешно прошедшая испытания в 2019 году ОСНОД улучшает передачу информации по всем параметрам: удвоено количество битов на сообщение, выросла защита от помех и перехвата. Однако ключевое преимущество нового комплекса - способность интеграции с сухопутными и военно-морскими системами (отсюда слово "объединенная" в названии комплекса). Это делает ОСНОД эквивалентом системы Link-16, которую использует НАТО.

ОСНОД входит в штатную комплектацию Су-57, устанавливается на Су-30СМ (эта командная машина может наводить ведомые истребители и подсвечивать для них цели). Есть планы оснащать системой беспилотники, истребители МиГ-35, Су-35 и модернизированные Су-27, но информация о них крайне скудна. Известно также, что ОСНОД включает в себя сухопутные и морские терминалы.

Этот комплекс способен существенно расширить возможности российской армии, пишет The National Interest. Возможности многих систем вооружений: как воздушных, так и наземных, - ограничены не столько дальностью полета ракет, сколько чувствительностью датчиков для обнаружения целей. Если истребители начнут получать данные о воздушной обстановке от мощных зенитных радаров С-400, к примеру, это даст им возможность стрелять "за горизонт", полностью используя кинетический потенциал своих ракет.


Антон Валагин

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