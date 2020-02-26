Руководство ВСУ мечтает повязать кровью НАТО и Донбасс

На Украине в ближайшее время появится новая стратегия национальной безопасности и военная стратегия. Об этом заявил генеральный директор Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Иван Апаршин.

Как передает УНИАН, заявление было сделано во время выступления на публичной дискуссии «Годовщина внесении изменений в Конституцию: результаты и достижения органов государственной власти и общественных организаций на пути Украины в НАТО».

«В ближайшее время, в течение двух-трех месяцев, будет военная стратегия Украины. Там также будет прямая норма о вступлении Украины в НАТО», - заявил Апаршин.

Он добавил, что в настоящее время сам вопрос обретения членства в НАТО уже не обсуждается. Также чиновник сказал, что вместе с Генеральным штабом ВСУ обсуждаются пути скорейшего перехода на новую систему управления армией.

По его словам, в рамках реформирования сектора безопасности и обороны сегодня каждое мероприятие можно подтвердить практическими шагами, чтобы дать им оценку. Кроме того, он сказал, что в принятый недавно государственный оборонный заказ будут внесены изменения. «Есть там и ракетная программа, там и украинский корвет, и средства радиоэлектронной борьбы, и там меры, направленные на то, чтобы Вооруженные силы Украины в ближайшие три-пять лет были оперативно совместимы с аналогичными вооруженными силами стран-членов НАТО», - заявил Апаршин.

Он уточнил, что в новом ГОЗ будут вдвое увеличены закупки новых ракет и отдельно рассматривается вариант возобновления программы «Корвет» с Турцией.

Между тем, реальные факты как всегда противоречат тем радужным перспективам, которые постоянно рисуют в Киеве. В НАТО пока совсем не торопятся принимать Украину в свои ряды, хотя ее стремление к членству в Альянсе записано даже в конституции страны.