Гиперзвуковую ракету для Су-57 назвали революционной разработкой

Журналисты назвали революционной будущую ракету для Су-57.

Издание Military Watch отреагировала на новость о создании опытного образца гиперзвуковой баллистической ракеты для Су-57. Автор назвал ее "Кинжалом" в миниатюре, опираясь на данные о том, что новое оружие близко по характеристикам к К-47М2, которая "высоко ценится за скорость около 10 Махов, дальность полета до 2000 километров и высокую маневренность".

Баллистические ракеты воздушного запуска относительно редки, ни одна из них еще не была развернута на самолете-истребителе, отмечает эксперт.

Предполагается, что Су-57 сможет нести две ракеты во внутренних отсеках для оружия, которые глубже и больше, чем у его американского аналога F-22 Raptor.

В сочетании с мощными датчиками, высокими показателями выносливости и скрытности, новая ракета превратит самолет в серьезную угрозу для важных объектов, таких как аэродромы и командные центры. Он сможет обойти все существующие системы противовоздушной обороны.

"Ракета, вероятно, значительно улучшит экспортный потенциал Су-57, если ее предложат иностранным клиентам, а передовые возможности самолета по поиску кораблей могут повысить интерес к истребителю со стороны ВМФ России", - полагает обозреватель.

Учитывая, что только скорости "Кинжала" достаточно, чтобы разорвать одним ударом пополам даже самые крупные военные корабли, это даст Су-57 совершенно уникальные возможности среди истребителей следующего поколения.

Олег Корякин