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Интерфакс-АВН

Представитель РПЦ выступил против запрета на освящение оружия массового поражения

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Освящение стратегических подвижных ракетных комплексов "Ярс" в 42-й ракетной Тагильской дивизии 31-й ракетной армии Ракетных войск стратегического назначения. Свободный (Свердловская область), декабрь 2014 года
Освящение стратегических подвижных ракетных комплексов "Ярс" в 42-й ракетной Тагильской дивизии 31-й ракетной армии Ракетных войск стратегического назначения. Свободный (Свердловская область), декабрь 2014 года.
Источник изображения: "Тагильский рабочий"

Москва. 25 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Первый зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков выразил несогласие с планами запретить освящение отдельных видов оружия.

В Межсоборном присутствии РПЦ был разработан и представлен для публичного обсуждения проект документа, где предлагалось запретить освящать все виды оружия, использование которого может повлечь гибель "неопределенного количества людей", в том числе, "оружия неизбирательного действия и оружия массового поражения".

"Существенный мотив текста документа фактически отделяет воина от его оружия, утверждая, фигурально выражаясь, что можно освятить латы, но не меч. Между тем Церковь не может благословлять человека и его миссию наполовину (...) Включение темы запрета на освящение тех или иных видов оружия в политическую повестку - косвенный удар по доверию народа к армии и суверенитету страны", - написал Щипков в статье, опубликованной во вторник на сайте "Интерфакс-Религия".

Представитель Церкви напоминает, что евангельское правило левой щеки ("Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую") не предполагает расширительного толкования в отношении близких, единоверцев и сородичей. "Мы имеем право подставлять собственную левую щеку, но щеку ближнего мы обязаны защищать", - заявил Щипков.

По его мнению, запрет на освящение того или иного оружия неизбежно будет воспринят внешнеполитическими конкурентами России как внутренняя слабость, в то время как "наше оружие - гарант нашего суверенитета и исторического выбора".

Что касается ядерного оружия, то тут, считает представитель Церкви, необходимо учитывать принцип презумпции невиновности и критерий исторической репутации. "В склонности к необоснованному применению ядерных сил необходимо каяться отнюдь не нам. Нам остается лишь констатировать, что наша политика разумной оборонной достаточности лежит в русле христианских принципов", - заметил автор статьи.

"Мы помним, что воинский долг высоко оценивается в православии. Оружие освящается затем, чтобы оно служило справедливым и благородным целям, то же самое касается и всякого вынужденного применения силы. Предметом дискуссии могут быть цели ношения и применения оружия, а не само его освящение. Важно именно то, кто и как применяет оружие - с какими намерениями, а не что именно он применяет. Убивает не само оружие, а люди, использующие его, поэтому нелепо оценивать оружие по степени его "моральности", - резюмирует Щипков.

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Страны
Россия
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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