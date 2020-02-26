ВС Сербии получили первые ЗРПК "Панцирь-С1"

ЦАМТО, 25 февраля. Министр обороны Сербии Александр Вулин 22 февраля объявил о доставке на авиабазу имени полковника Миленко Павловича в Батайнице первой партии заказанных в России ЗРПК "Панцирь-С1".

По заявлению министра, "приобретение ЗРПК "Панцирь-С1" сделало Сербию единственным обладателем данной оборонительной системы в регионе. Сербия продолжает укреплять свою оборонную мощь и наращивать потенциал сдерживания. Таким образом, возможности страны сохранять нейтралитет укрепляются".

Как сообщал ЦАМТО, президент Сербии Александр Вучич объявил о заказе в России ЗРПК "Панцирь-С1" в октябре 2019 года по итогам оценки их боевых возможностей в ходе проведенных в Сербии сербско-российских учений "Славянский щит". Через некоторое время генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев подтвердил планы поставки ЗРПК "Панцирь" в Сербию в течение ближайших месяцев.

Подробности контракта не раскрывались, но, по данным СМИ, Россия и Сербия подписали контракт на закупку до 6 ЗРПК, которые должны быть поставлены до конца 2020 года.

Разработанный АО "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г.Шипунова", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" предназначен для противовоздушной обороны малоразмерных военных и административно-промышленных объектов и районов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет и высокоточного оружия, управляемых авиабомб и дистанционно пилотируемых аппаратов, а также для усиления группировок ПВО при отражении массированных ударов СВН и обеспечения поражения легкобронированных объектов.

Комплекс обеспечивает поражение ракетным вооружением воздушных целей на дальностях 1200-20000 м и высотах 15-15000 м, пушечным вооружением на дальностях – 200-4000 м и высотах 0-3000 м.