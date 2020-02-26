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ЦАМТО

В Кремле состоялась презентация Международного военно-технического форума "Армия-2020"

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Армия-2019
Армия-2019.
Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

ЦАМТО, 25 февраля. В Государственном Кремлевском Дворце в рамках торжественного вечера, посвященного Дню защитника Отечества, 23 февраля была развернута тематическая экспозиция Международного военно-технического форума "Армия-2020".

Выставка организована Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.

В ходе работы выставки проводилась открытая регистрация гостей и участников на предстоящий Форум. На экспозиции была предоставлена возможность узнать историю развития Форума, его основные результаты и показатели, а также условия участия в нем. Тематическую экспозицию посетили более 1600 человек.

Министерством обороны Российской Федерации, начиная с 2015 года, в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" ежегодно проводится Международный военно-технический форум "Армия".

Форум является одной из крупнейших мировых площадок для проведения выставок вооружения, военной и специальной техники и включает обширную программу демонстрационных и научно-деловых мероприятий.

Очередной, шестой по счету Форум пройдет с 23 по 29 августа 2020 года.

Его отличительной особенностью станет совместное проведение с Армейскими международными играми – с наиболее зрелищной их частью – конкурсом "Танковый биатлон", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
Танковый биатлон
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