В МИД заявили о возможности наладить диалог с США по киберсфере

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Москва открыта для диалога с США по безопасности в киберсфере и замечает определенные позитивные сигналы со стороны Вашингтона, заявил глава департамента МИД РФ по международной информационной безопасности Андрей Крутских.

"Россия всегда открыта для диалога по сверхактуальной тематике кибербезопасности с любыми заинтересованными партнерами, включая США. В этом году мы замечаем определенные позитивные сигналы с американской стороны, в плане желания хоть как-то наладить диалог с Россией вне зависимости от внутриполитической конъюнктуры. В частности, такие идеи озвучивал недавно новый посол США в Москве Джон Салливан. Мы такой подход можем только приветствовать", - сказал Крутских в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, "необходимость восстановления нормального, деполитизированного диалога между Россией и США в области международной информационной безопасности давно уже назрела".

"Нам нужно не пытаться изменить политические взгляды друг друга, а сесть за стол переговоров и договориться о том, как сосуществовать и взаимодействовать в информационном пространстве", - подчеркнул Крутских.