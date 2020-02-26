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РИА Новости

США, Канада и Норвегия выполнят наблюдательный полет над Россией

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Самолет Saab 340
Самолет Saab 340.
Источник изображения: © Flickr / Roger Schultz

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. США, Канада и Норвегия выполнят наблюдательный полет над территорией России в рамках Договора по открытому небу, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В рамках реализации международного договора по открытому небу совместная миссия США, Канады и Норвегии выполнит наблюдательный полет над территорией РФ на шведском самолете наблюдения СААБ-340", - говорится в сообщении.

Рыжков сообщил, что наблюдательный полет будет выполняться с 25 по 29 февраля с аэродрома Кубинка.

"В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения", - добавил он.

Рыжков подчеркнул, что самолёт наблюдения СААБ-340 не предназначен для применения какого-либо оружия. Вся аппаратура наблюдения прошла международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором.

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Канада
Норвегия
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Saab 340
Проекты
Ядерный щит
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