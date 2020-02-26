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ЦАМТО

Серпуховской филиал Военной академии РВСН отметил 79 лет со дня создания

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Военная академия РВСН имени Петра Великого
Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. В Балашихе академии выделили 120 га и готовы предоставить еще, если понадобится. Фото автора.
Источник изображения: НВО

ЦАМТО, 25 февраля. Серпуховской филиал Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 23 февраля отметил 79 лет со дня создания.

За годы своего существования филиал академии стал признанным учебным заведением по подготовке офицерских кадров в области систем управления летательными аппаратами и проверочно-пускового оборудования стартовых ракетных и космических пусковых комплексов, ядерно-технического обеспечения, автоматизированных систем управления войсками и оружием для частей и подразделений, вооруженных стационарными и подвижными грунтовыми ракетными комплексами.

С 2015 года факультеты филиала приступили к подготовке специалистов для перспективных ракетных комплексов "Ярс" подвижного и стационарного базирования.

Выпускниками филиала академии стали более 20 тыс. офицеров-ракетчиков.

В настоящее время филиал академии готовит офицеров по10 специальностям по программам полной военно-специальной подготовки и прапорщиков по 3 специальностям со средней военно-специальной подготовкой. Успешно функционируют 5 факультетов высшего образования и учебный батальон среднего профессионального образования.

Сегодня филиал академии успешно решает задачи по подготовке специалистов для РВСН, 12 ГУМО, других силовых структур и ведомств, сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.

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