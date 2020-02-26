ФСБ получит третий сторожевой корабль проекта 22100 до конца года

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. ФСБ получит третий пограничный сторожевой корабль проекта 22100 "Анадырь" не позднее декабря 2020 года, сообщил РИА Новости представитель Зеленодольского завода имени Горького, где строятся эти корабли.

"Корабль "Анадырь"… будет сдан заказчику не позднее 1 декабря 2020 года", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ФСБ заинтересована в серии кораблей проекта 22100, а завод готов продолжить строительство, если такое решение будет принято.

Представитель завода напомнил, что второй (первый серийный) корабль этого проекта "Петропавловск-Камчатский", который еще в 2019 году завершил госиспытания, сейчас находится в Мурманске и готовится к переходу Северным морским путем к месту постоянного базирования на Камчатке.

Головной корабль проекта 22100 "Полярная звезда", флаг на котором был поднят в 2016 году, уже несет службу в пограничном управлении ФСБ России по Западному арктическому району.

Главная задача пограничных сторожевых кораблей (ПСКр) – охрана исключительной экономической зоны РФ. Также предполагается участие в операциях по поиску и спасению с поверхности воды экипажей и пассажиров, терпящих бедствие летательных судов, кораблей, катеров и иных плавсредств, оказание помощи по тушению пожаров на судах, буксировке и сопровождению аварийных судов в места укрытия, обеспечение действий подразделений специального назначения ФСБ России по борьбе с терроризмом и пиратством, пресечении контрабанды, незаконной миграции.

Вооружение корабля включает автоматическую артиллерийскую установку и крупнокалиберные пулеметы. В корме размещается вертолетная площадка и ангар для вертолета типа Ка-27. Предусмотрено устройство для спуска на воду и подъема бортовых досмотровых катеров на ходу корабля. ПСКр оснащается новейшими электронными системами слежения.