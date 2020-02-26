США не планируют передислоцировать комплекс ПРО THAAD в Южной Корее

ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. США не планируют передислоцировать свой противоракетный комплекс THAAD в Южной Корее, заявил министр обороны США Марк Эспер.

В январе агентство Рёнхап со ссылкой на источники сообщило, что американский противоракетный комплекс Patriot был передислоцирован из юго-восточного региона Южной Кореи в центральный Сеул для усиления защиты ключевых объектов от угрозы со стороны КНДР. Комплекс THAAD в настоящее время размещен на юге Южной Кореи.

"На данный момент нет никаких планов по передислокации THAAD", - заявил Эспер на пресс-конференции с министром обороны Южной Кореи Чон Гён Ду.

Сообщение о переброске Patriot ближе к границе с КНДР поступило на фоне заявлений северокорейского лидера Ким Чен Ына о том, что страна будет продолжать разработку и скоро представит новое стратегическое оружие, а также не будет односторонне соблюдать запрет на проведение ядерных испытаний, пока США не предпринимают никаких ответных мер.