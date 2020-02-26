"От этих ракет не уйти": почему флот США не сможет взять Россию с моря

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Николай Протопопов. Обзор на сотни километров, самонаводящиеся ракеты и десятки килограммов тротила — Каспийская флотилия вслед за флотами вооружилась новейшими береговыми комплексами "Бал", надежно прикрывающими от ударов с моря. Из-за рекордной протяженности морских границ России оснащению береговых войск всегда уделяли особое внимание. Как создавались и на что способны лучшие противокорабельные комплексы наземного базирования — в материале РИА Новости.

Истребитель без пилота

Первый советский мобильный береговой ракетный комплекс "Сопка" приняли на вооружение в 1958-м. Главным его элементом стала крылатая ракета С-2 — модификация авиационной противокорабельной ракеты КС-1 "Комета". Боеприпас, внешне напоминающий уменьшенный истребитель МиГ-17, представлял собой цилиндрическую конструкцию длиной 8,5 метра с воздухозаборником, стреловидным крылом и хвостовым оперением. В носовой части располагалась радиолокационная головка самонаведения. Ракета массой 3,5 тонны разгонялась до полутора тысяч километров в час и доставала надводные цели на дистанциях до ста километров.

Самолет-снаряд базировался на мобильной пусковой установке — колесном шасси, буксируемом тягачом. На платформе размещались две направляющие для разгона ракеты. Пусковая установка в боевом положении поднималась на десять градусов, по горизонтали направляющие двигались в пределах 170 градусов.

В боевом режиме "Сопка" работала с несколькими радиолокационными станциями. Первая — "Мыс" — вела круговой обзор и искала цели в секторе на расстоянии двухсот километров. После определения координат объекта данные передавались станции слежения "Бурун". Когда ракета стартовала, цель подсвечивалась отдельной радиолокационной станцией, сопровождавшей боеприпас до конца полета.

Подготовка к пуску тоже была довольно трудоемкой: расчету требовалось сначала перегрузить ракету с транспортного полуприцепа, затем с помощью лебедки перенести на пусковую установку, состыковать с направляющими, подключить кабели питания и подвесить стартовый двигатель. На всю процедуру уходило более получаса.

Тем не менее комплекс доказал свою эффективность. Он стоял на вооружении всех флотов вплоть до 1980-х. Сначала "Сопку" получили Северный и Тихоокеанский флоты, где были сформированы первые береговые ракетные полки. Комплекс стал основой береговой обороны ВМФ и поставлялся многим союзникам СССР. Например, несколько дивизионов "Сопки" в 1962-м передали на Кубу в рамках операции "Анадырь" накануне Карибского кризиса.

Береговой ракетный комплекс "Сопка" Источник изображения: CC BY 3.0 / Hoffi63 /

На дальних подступах

В конце 1970-х ВМФ получил на вооружение береговой ракетный комплекс нового поколения "Рубеж". В основе — противокорабельная крылатая ракета П-15М, созданная на базе ракеты для надводных катеров и кораблей. Дальность стрельбы — 80 километров.

Ракеты "Рубежа" оснащались двумя типами головок самонаведения — активной радиолокационной и инфракрасной. Комплекс сделали полностью автономным. Радиолокационная станция "Гарпун" определяла координаты надводных кораблей противника и выдавала целеуказание на дистанции 120 километров. В 1980-х комплекс прошел модернизацию и до последнего времени стоял на вооружении береговых войск ВМФ России.

Противокорабельный ракетный комплекс "Рубеж" во время учений смешанных сил Тихоокеанского флота Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

В реальных боевых действиях "Рубеж" не применялся, однако ракеты П-15 участвовали в вооруженных конфликтах по всему миру. Например, во время арабо-израильских войн египетские катера потопили ими израильский эсминец "Эйлат". Это был первый боевой успех противокорабельных ракет в истории.

Еще одна разработка советских конструкторов — береговой оперативно-тактический комплекс "Редут". Он стрелял гораздо дальше — до 270 километров. Противокорабельная ракета П-35Б длиной десять метров и стартовой массой почти пять с половиной тонн развивала скорость более полутора тысяч километров в час. Обычная боевая часть для одиночных целей, ядерная — для уничтожения флотских соединений.

Мощность заряда наглядно продемонстрировали испытания. Мишенью послужил лидер эскадренных миноносцев "Киев" водоизмещением 2,5 тысячи тонн. П-35 с инертной боеголовкой вспорола палубу на 50 метров в длину, а ее двигатель прошел через весь корпус и пробил днище.

Позже "Редуты" получили усовершенствованную ракету с улучшенной системой наведения и стартовым двигателем. Модернизированная ракета эффективнее справлялась с помехами и точнее поражала цель. Хотя "Редуты" далеко не современные комплексы — в эксплуатации уже более пятидесяти лет и до сих пор не сняты с вооружения.

Противокорабельный мобильный ракетный комплекс "Редут" на марше Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Новое поколение

С конца десятых годов на смену "Рубежам" в войска поступают новейшие ракетные комплексы "Бал". В пусковой установке — восемь компактных дозвуковых крылатых ракет Х-35 массой 660 килограммов каждая. Вся система состоит из нескольких командных пунктов, четырех пусковых установок и транспортных машин.

"Бал" может бить как одиночными, так и залпами на 120 километров. При залпе 32 ракеты уходят в небо с интервалами не более трех секунд. На перезарядку и подготовку комплекса к повторной стрельбе требуется полчаса.

Военнослужащий у берегового ракетного комплекса "Бал" перед запуском противокарабельной крылатой ракеты в рамках учений "Запад-2017" Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Расчеты "Балов" сегодня контролируют территориальные воды, защищают военно-морские базы и инфраструктуру побережья на десантно-опасных направлениях. Приборы ночного видения, системы навигации и аппаратура топографической привязки позволяют быстро перемещать комплекс в любые районы боевых действий — без дозаправки "Бал" проходит 800 километров.

У другого современного комплекса береговых войск, "Бастиона," — более крупная сверхзвуковая самонаводящаяся крылатая ракета "Оникс". В полете ракеты непрерывно обмениваются информацией, автоматически распределяя цели между собой, а при залпе атакуют плотным строем. Благодаря сложнейшим системам селекции ложных целей их практически невозможно сбить с курса. Каждая пусковая установка вооружена двумя ракетами. "Бастион" может работать по надводным целям на расстоянии более трехсот километров от берега.

Россия разместила береговые комплексы "Бал" и "Бастион " на нескольких стратегических направлениях. В частности, прикрыли острова Итуруп и Кунашир на Дальнем Востоке. "Балы" и "Бастионы" защищают побережье Крыма, стоят на вооружении Балтийского и Северного флотов.

В ноябре 2016-го "Бастион" ударил по объектам боевиков в Сирии, что стало первым в истории боевым применением берегового комплекса по наземным целям.