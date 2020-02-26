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РИА Новости

"От этих ракет не уйти": почему флот США не сможет взять Россию с моря

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Береговой ракетный комплекс "Бал" выполняет стрельбу по кораблям условного противника во время учений бригад морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ)
Береговой ракетный комплекс "Бал" выполняет стрельбу по кораблям условного противника во время учений бригад морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ).
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Николай Протопопов. Обзор на сотни километров, самонаводящиеся ракеты и десятки килограммов тротила — Каспийская флотилия вслед за флотами вооружилась новейшими береговыми комплексами "Бал", надежно прикрывающими от ударов с моря. Из-за рекордной протяженности морских границ России оснащению береговых войск всегда уделяли особое внимание. Как создавались и на что способны лучшие противокорабельные комплексы наземного базирования — в материале РИА Новости.

Истребитель без пилота

Первый советский мобильный береговой ракетный комплекс "Сопка" приняли на вооружение в 1958-м. Главным его элементом стала крылатая ракета С-2 — модификация авиационной противокорабельной ракеты КС-1 "Комета". Боеприпас, внешне напоминающий уменьшенный истребитель МиГ-17, представлял собой цилиндрическую конструкцию длиной 8,5 метра с воздухозаборником, стреловидным крылом и хвостовым оперением. В носовой части располагалась радиолокационная головка самонаведения. Ракета массой 3,5 тонны разгонялась до полутора тысяч километров в час и доставала надводные цели на дистанциях до ста километров.

Самолет-снаряд базировался на мобильной пусковой установке — колесном шасси, буксируемом тягачом. На платформе размещались две направляющие для разгона ракеты. Пусковая установка в боевом положении поднималась на десять градусов, по горизонтали направляющие двигались в пределах 170 градусов.

В боевом режиме "Сопка" работала с несколькими радиолокационными станциями. Первая — "Мыс" — вела круговой обзор и искала цели в секторе на расстоянии двухсот километров. После определения координат объекта данные передавались станции слежения "Бурун". Когда ракета стартовала, цель подсвечивалась отдельной радиолокационной станцией, сопровождавшей боеприпас до конца полета.

Подготовка к пуску тоже была довольно трудоемкой: расчету требовалось сначала перегрузить ракету с транспортного полуприцепа, затем с помощью лебедки перенести на пусковую установку, состыковать с направляющими, подключить кабели питания и подвесить стартовый двигатель. На всю процедуру уходило более получаса.

Тем не менее комплекс доказал свою эффективность. Он стоял на вооружении всех флотов вплоть до 1980-х. Сначала "Сопку" получили Северный и Тихоокеанский флоты, где были сформированы первые береговые ракетные полки. Комплекс стал основой береговой обороны ВМФ и поставлялся многим союзникам СССР. Например, несколько дивизионов "Сопки" в 1962-м передали на Кубу в рамках операции "Анадырь" накануне Карибского кризиса.

Береговой ракетный комплекс "Сопка"

Источник изображения: CC BY 3.0 / Hoffi63 /

На дальних подступах

В конце 1970-х ВМФ получил на вооружение береговой ракетный комплекс нового поколения "Рубеж". В основе — противокорабельная крылатая ракета П-15М, созданная на базе ракеты для надводных катеров и кораблей. Дальность стрельбы — 80 километров.

Ракеты "Рубежа" оснащались двумя типами головок самонаведения — активной радиолокационной и инфракрасной. Комплекс сделали полностью автономным. Радиолокационная станция "Гарпун" определяла координаты надводных кораблей противника и выдавала целеуказание на дистанции 120 километров. В 1980-х комплекс прошел модернизацию и до последнего времени стоял на вооружении береговых войск ВМФ России.

Противокорабельный ракетный комплекс "Рубеж" во время учений смешанных сил Тихоокеанского флота

Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

В реальных боевых действиях "Рубеж" не применялся, однако ракеты П-15 участвовали в вооруженных конфликтах по всему миру. Например, во время арабо-израильских войн египетские катера потопили ими израильский эсминец "Эйлат". Это был первый боевой успех противокорабельных ракет в истории.

Еще одна разработка советских конструкторов — береговой оперативно-тактический комплекс "Редут". Он стрелял гораздо дальше — до 270 километров. Противокорабельная ракета П-35Б длиной десять метров и стартовой массой почти пять с половиной тонн развивала скорость более полутора тысяч километров в час. Обычная боевая часть для одиночных целей, ядерная — для уничтожения флотских соединений.

Мощность заряда наглядно продемонстрировали испытания. Мишенью послужил лидер эскадренных миноносцев "Киев" водоизмещением 2,5 тысячи тонн. П-35 с инертной боеголовкой вспорола палубу на 50 метров в длину, а ее двигатель прошел через весь корпус и пробил днище.

Позже "Редуты" получили усовершенствованную ракету с улучшенной системой наведения и стартовым двигателем. Модернизированная ракета эффективнее справлялась с помехами и точнее поражала цель. Хотя "Редуты" далеко не современные комплексы — в эксплуатации уже более пятидесяти лет и до сих пор не сняты с вооружения.

Противокорабельный мобильный ракетный комплекс "Редут" на марше

Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Новое поколение

С конца десятых годов на смену "Рубежам" в войска поступают новейшие ракетные комплексы "Бал". В пусковой установке — восемь компактных дозвуковых крылатых ракет Х-35 массой 660 килограммов каждая. Вся система состоит из нескольких командных пунктов, четырех пусковых установок и транспортных машин.

"Бал" может бить как одиночными, так и залпами на 120 километров. При залпе 32 ракеты уходят в небо с интервалами не более трех секунд. На перезарядку и подготовку комплекса к повторной стрельбе требуется полчаса.

Военнослужащий у берегового ракетного комплекса "Бал" перед запуском противокарабельной крылатой ракеты в рамках учений "Запад-2017"

Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Расчеты "Балов" сегодня контролируют территориальные воды, защищают военно-морские базы и инфраструктуру побережья на десантно-опасных направлениях. Приборы ночного видения, системы навигации и аппаратура топографической привязки позволяют быстро перемещать комплекс в любые районы боевых действий — без дозаправки "Бал" проходит 800 километров.

У другого современного комплекса береговых войск, "Бастиона," — более крупная сверхзвуковая самонаводящаяся крылатая ракета "Оникс". В полете ракеты непрерывно обмениваются информацией, автоматически распределяя цели между собой, а при залпе атакуют плотным строем. Благодаря сложнейшим системам селекции ложных целей их практически невозможно сбить с курса. Каждая пусковая установка вооружена двумя ракетами. "Бастион" может работать по надводным целям на расстоянии более трехсот километров от берега.

Россия разместила береговые комплексы "Бал" и "Бастион " на нескольких стратегических направлениях. В частности, прикрыли острова Итуруп и Кунашир на Дальнем Востоке. "Балы" и "Бастионы" защищают побережье Крыма, стоят на вооружении Балтийского и Северного флотов.

В ноябре 2016-го "Бастион" ударил по объектам боевиков в Сирии, что стало первым в истории боевым применением берегового комплекса по наземным целям.

Пуск крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке

Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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