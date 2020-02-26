В Москве умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов

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Последний маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов скончался в Москве после продолжительной болезни. Об этом сообщает российское военное ведомство.

Согласно распространенному сообщению Минобороны, маршал ушел из жизни двадцать пятого февраля в Москве на 96-м году жизни. Причина смерти - тяжелая и продолжительная болезнь.

Напомним, что Дмитрий Тимофеевич Язов был последним министром обороны СССР. Он занимал этот пост с 1987 по 1991 год до самого развала Советского Союза. Также Язов был последним советским военачальником, которому было присвоено звание маршал. Это звание он получил в 1990 году.

Вся жизнь Дмитрия Язова была связана с армией. Родившийся 8 ноября 1924 года в обычной крестьянской семье, он в 1942 году окончил Московское пехотное училище им. Верховного Совета РСФСР и ушел воевать на фронт, где командовал стрелковым взводом и ротой. Дважды был ранен.

Далее в 1956 году он закончил с отличием Военную академию им. М. В. Фрунзе, а уже в 1967 году - Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР.

Служил на различных должностях от замкомандира батальона до командующего армией и округом. После перевода в Минобороны дошел до министра обороны СССР и звания маршал Советского Союза.

"Военное обозрение" выражает соболезнования близким и друзьям покойного.