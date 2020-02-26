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Военное обозрение

«Истребитель устаревает»: в Индии решили осуществить переоснащение Су-30

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Источник изображения: topwar.ru

В Индии заявили о разработанной программе по переоснащению истребителя Су-30. Осуществлять переоснащение решила индийская госкомпания HAL (Hindustan Aeronautics Limited).

Индийские СМИ сообщают, что HAL планирует оснастить истребитель российской разработки новой кабиной с искусственным интеллектом. В материалах со ссылкой на представителей государственной компании указывается на то, что реализация проекта стартовала в ноябре прошлого года.

Из заявления:

Цифровизованная кабина должна заменить аналоговую кабину российского истребителя. Мы смещаем акцент на использование искусственного интеллекта, цифровых ЖК-экранов. Мы намерены уходить от аналоговых датчиков и переключателей на панели.

Отмечено, что разработанная в Индии система искусственного интеллекта способна выполнять команды и выбирать оптимальные варианты при принятии решений.

Инженер-участник проекта:

Нажатие кнопки большим пальцем левой руки активирует систему голосового управления VACS. Это аппарат массой 2,7 кг, который с помощью искусственного интеллекта позволяет распознавать голосовые команды членов экипажа. Например, если задана команда «высота и положение», то система определит всё самостоятельно и сообщит пилоту необходимые данные. Система также позволяет осуществлять голосовой выбор оружия.

Заявлено, что на текущий момент VACS позволяет распознавать речь на 98%.

"Но мы намерены сделать её такой, чтобы распознавание осуществлялось на 100%", - добавил инженер проекта.

В индийских СМИ напоминают о заявлении отставного маршала авиации Индии Далджита Сингха, который заявил об «устаревании и снижении боеспособности истребителей Су-30МКИ».

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Су-30
Су-30МК
Компании
AREVA S.A.
HAL
Проекты
AI
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