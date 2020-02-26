В «умный дом» с рязанским котлом

Разработка НПЦ «Красное знамя» будет греть помещения и генерировать прибыль

Сделать что-то новое для российских технарей не проблема. Главное – это новое с выгодой для себя продать. О том, как расширяется ассортимент продукции и что нужно для успешного выхода на рынок, «Военно-промышленному курьеру» рассказывает Юрий Нестеров, руководитель направления газовой отопительной техники НПЦ «Красное знамя» (Рязань).

– Насколько специалистам НПЦ привычна разработка газового оборудования?

– Это абсолютно новая для нас тема, ранее компания таким оборудованием не занималась. На состоявшейся в начале февраля выставке «Акватерм» мы впервые публично продемонстрировали свои наработки в данном направлении. Собственно, меня как специалиста по газовому оборудованию и пригласили на работу в НПЦ для развития данной тематики.

– Как долго вы работаете в Рязани и какая задача была поставлена при заключении контракта?

“ В первую очередь всех интересует цена, и мы в состоянии сделать выгодные предложения ”

– Работы мы ведем уже полтора года, задача формулируется просто: создать конкурентоспособную модель бытового газового оборудования в настенном исполнении, отладить технологию производства и запустить в серию.

– Просто формулируется и просто делается – далеко не одно и то же. Какие проблемы приходилось решать в ходе работы?

– Продукт для компании абсолютно новый, потому всем вовлеченным в его разработку конструкторам приходилось начинать с нуля, такого опыта у людей не было. Мы прикинули свои возможности, оценили рынок комплектующих, чтобы собрать пазл, именуемый газовый котел, и довести разработку до действующего прототипа.

– Речь идет о какой-то одной размерности или будет целая линейка продукции?

– Линейка будет состоять из четырех базовых моделей, добавляя в которые те или иные функции, мы еще более расширим типоряд. В итоге сможем предложить на рынок 16 вариантов газового котла.

– Для выхода на рынок подобного оборудования необходимо понимать свои конкурентные преимущества…

– Однозначно мы сможем предложить достаточно привлекательную цену, поскольку производство ряда компонентов локализовали у себя. То оборудование, что завозится из-за рубежа, всю свою добавочную стоимость там, за границей, и оставляет. Плюс налоги, НДС, пошлины, которыми облагаются импортные поставки. Мы же за счет загрузки собственного производства генерируем добавочную стоимость на собственной площадке, что выгодно и работникам, и стране в целом. У себя мы наладили производство всех металлических деталей, частично создаем электрические схемы, ряд пластиковых комплектующих, трубопроводы, производим качественную окраску…

– Есть ли в России производители, сотрудничество с которыми позволит вам сократить поставки компонентов из-за рубежа?

– К сожалению, у нас в стране комплектующих по данному направлению не производит никто.

– По каким узлам-деталям импортозависимость можно назвать полной?

– Теплообменники, вентиляторы, платы управления, гидравлическая группа. Это ключевые узлы, и по ним российских аналогов попросту нет.

– Под какой торговой маркой будет выпускаться ваша продукция?

– Окончательного решения пока не принято, но обсуждается изменение логотипа РЭКО, с которым выпускается электрическое отопительное оборудование НПЦ «Красное знамя», но в написании латиницей, чтобы торговые марки различались.

– Электрическое оборудование, как рассказал нам ваш коллега Сергей Радионов («Путь к сердцам заказчиков проложили пушки»), выпускается НПЦ по заказам международных торговых марок и продается под их именем. Вы будете осваивать данную нишу?

– Как минимум не исключаем такой вариант. Если появятся большие дистрибьюторы, которые проявят интерес. Но говорить о сотрудничестве с мировыми торговыми марками еще рано – необходимо отладить производство и завершить сертификацию наших изделий. Пока мы демонстрируем потенциальным клиентам прототип, а на завершение всех работ, необходимых для запуска серийного производства, отводим еще около полугода.

– А чего хотят клиенты, что их интересует в первую очередь?

– В первую очередь всех интересует цена, и мы в состоянии сделать выгодные предложения. О цифрах пока говорить не буду, но мы можем выпускать изделия дешевле зарубежных аналогов при сопоставимом качестве.

– Модная ныне система «умный дом» с дистанционным и автоматическим управлением всем оборудованием примет ваш котел, он приспособлен для этого?

– Вполне. Добавляется плата управления, через которую котел коммутируется со всей системой внешней диспетчеризации. Это перспективное направление, все хотят жить в комфорте.

– Спасибо. Через полгода свяжемся с вами еще раз – узнать, как прошел запуск в серию.

– Добро пожаловать в Рязань, приезжайте.

Беседовал Алексей Песков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 7 (820) за 25 февраля 2020 года