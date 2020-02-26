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bmpd.livejournal.com

Американская подводная лодка Colorado "облезла" в боевом походе

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Американский веб-ресурс "War Is Boring" опубликовал фотографию новой американской атомной многоцелевой подводной лодки SSN 788 Colorado типа Virginia Block III, вернувшейся 20 февраля 2020 года в военно-морскую базу Нью-Лондон (штат Коннектикут) с сильными повреждениями гидроакустического покрытия корпуса после первого похода на боевую службу.

Повреждения гидроакустического покрытия американской атомной многоцелевой подводной лодки SSN 788 Colorado типа Virginia Block III после первого похода на боевую службу. Нью-Лондон, 20.02.2020 (с) warisboring.com

Сообщается, что подводная лодка SSN 788 Colorado (15-я в серии типа Virginia), вступившая в строй ВМС США в марте 2018 года, в ходе первого похода на боевую службу прошла около 39 тысяч морских миль, или две длины Экватора, действуя в том числе и в арктических водах.

Американский веб-ресурс отмечает, что проблема устойчивости гидроакустического покрытия остается актуальной для всех флотов, обладающих атомными подводными лодками - в том числе США, Великобритании и России.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Проекты
2020-й год
Virginia АПЛ
Арктика
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