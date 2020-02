Планы создания в США корабельной стратегической крылатой ракеты

Как сообщило американское издание "DefenseNews" в материале Aaron Mehta "The US Navy’s new nuclear cruise missile starts getting real next year" , во время выступления на авиабазе Стратегического командования ВВС США Минот (Северная Дакота) неназванный высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил, что Пентагон продолжает изучение возможности создания корабельной стратегической крылатой ракеты с ядерной боевой частью, для развертывания ее в первую очередь на атомных многоцелевых подводных лодках. Представитель министерства обороны США выразил надежду, что финансирование программы полномасштабной разработки такой ракеты будет внесено в проект американского оборонного бюджета на 2022 финансовый год, что позволит перейти к развертыванию ракет "через семь-десять лет".

Ядерная боевая часть W80-0 американской стратегической крылатой ракеты морского базирования BGM-109A TLAM-N (Tomahawk Land Attack Missile - Nuclear) (с) Лос-Аламосская национальная лаборатория

О возможности создания стратегической крылатой ракеты морского базирования (КРМБ) с ядерной боевой частью для ВМС США было впервые заявлено в "Обзор ядерной политики" США (Nuclear Posture Review), выпущенном в начале 2018 года. В оборонном бюджете США на 2020 финансовый год на изучение вопроса о возможности создания такой ракеты было выделено 5 млн долл

Согласно заявлению упомянутого представителя министерства обороны США, общая стоимость программы НИОКР и закупок такой КРМБ оценочно составит 8-9 млрд долл. "Вы разместите их на подводных лодках, и русские не будут знать, где они находятся. Они будут ненавидеть это. Они абсолютно ненавидят это" - заявил цитируемый представитель министерства обороны США.

В стратегическом плане добавление ядерной крылатой ракеты позволило бы ВМС США увеличить количество носителей стратегического вооружения с 12 кораблей (атомные ракетные подводные лодки типа Ohio) до 20 или 30, что было бы "огромным" в изменении стратегического баланса для Китая и России, отметил представитель министерства обороны США.

Согласно его заявлению, ракета "не должна быть полностью нового проекта" - что возможно, указывает на очередную ядерную реинкарнацию крылатой ракеты Tomahawk. Согласно мнению "DefenseNews", дальность полета новой КРМБ за счет более легкой, чем конвенциональная, ядерной боевой части, будет больше, чем максимальная дальность стрельбы современных неядерных вариантов Tomahawk, составляющая 1250-2500 км. Ракета, возможно, будет оснащена новой ядерной боевой частью W80-4, планируемой также к применению на перспективной авиационной стратегической КР LRSO.

Издание отмечает, что, когда был выпущен "Обзор ядерной политики" 2018 года, американские официальные лица подчеркивали, что КРМБ можно использовать в качестве разменной монеты на переговорах по контролю над вооружениями с Россией. Несмотря на то, что ряд соглашений о контроле над вооружениями находится в кризисном состоянии, представитель министерства обороны США на этой неделе вновь заявил, что КРМБ может "дать нам некоторые рычаги для возвращения [России] за стол контроля над вооружениями".

Со стороны bmpd напомним, что разработка американской крылатой ракеты Tomahawk была изначально начата в 1972 году именно в рамках программы создания дозвуковой ядерной стратегической ракеты для запуска с подводных лодок Submarine-Launched Cruise Missile (SLCM), соответственно первым вариантом Tomahawk являлась стратегическая КРМБ General Dynamics (Raytheon) BGM-109A TLAM-N (Tomahawk Land Attack Missile - Nuclear, с 1986 года именовалась TLAM-A) Block I.

С 1983 года КРМБ TLAM-N начали поступать на вооружение ВМС США, ракеты были объявлены достигшими "начальной оперативной готовности" (Initial Operating Capability - IOC) в июне 1984 года.

Первоначально ВМС США планировали закупить к 2000 году 758 ракет TLAM-N, однако в итоге ракет TLAM-N реально было поставлено только 367 с прекращением их производства в 1989 году. В соответствии с заявлением президента США Джорджа Буша от 27 сентября 1991 года все стратегические ракеты TLAM-A (TLAM-N) с ядерной боевой частью были к началу 1993 года сняты с вооружения кораблей и заскладированы. В последующем после 2001 года все заскладированные КРМБ TLAM-A (около 320 единиц) были постепенно переделаны в неядерный вариант TLAM Block IIIC для нанесения ударов по наземным целям. В 2012 году было сообщено, что все заскладированные ядерные боевые части W80-0 КРМБ TLAM-A завершены утилизацией.

Ракеты TLAM-N предназначались для нанесения ядерных ударов по наземным объектам на большой дальности и оснащались специальной БЧ W80-0 тротиловым эквивалентом, как считается, до 150-200 кТ. Относительно небольшой объем и вес (135 кг) специальной БЧ позволил отвести дополнительно 1,22 м длины фюзеляжа под топливные баки, что дало этой модификации КРМБ максимальную дальность стрельбы до 2600 км. Система управления - комбинированная, инерциальная (ИНС) Litton P-1000, совмещенная с системой наведения с корреляцией по рельефу местности (Terrain Contour Matching - TERCOM). Первоначально TERCOM (система McDonnell-Douglas AN/DPW-23) использовалась только для коррекции погрешностей работы ИНС (принцип TAINS - TERCOM-Aided INS), однако в дальнейшем в ходе доработок именно на TERCOM были возложены основные функции наведения. Полет с использованием системы TERCOM обычно осуществлялся на высоте 30 м. Согласно данным печати, КВО ракет TLAM-N представляло собой среднюю величину от размера ячейки цифровой карты местности TERCOM на конечном участке траектории (30,5 х 185 м). КРМБ оснащались БЦВМ LC 4516A, имевшей два модуля памяти объемом по 16 Кб и, как утверждалось, не защищенной от действия электромагнитного импульса.