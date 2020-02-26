Армия ЕС находится в поиске фронта

Польше нужна защита от России, Эстонии – от Китая

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Джозеп Боррелл подвел итоги Мюнхенской конференции по безопасности одной фразой: «Европа должна развить аппетит к власти». Чтобы в будущем противостоять России, Китаю и США, европейцы должны быть готовы активно отстаивать свои интересы во внешней политике и военной сфере, подчеркнул дипломат. Проблема в том, что процесс по налаживанию военного сотрудничества между 27 странами – членами ЕС двигается черепашьим темпом.

Немецкая Die Welt цитирует по этому поводу Фрица Фельгентроя, эксперта по вопросам обороны от Социал-демократической партии Германии (СДПГ): «Мир не будет ждать, пока Европа преодолеет национальный эгоизм». Эксперт и его соратники выдвинули инициативу по созданию так называемой 28-й армии ЕС, то есть военной структуры на уровне Еврокомиссии, существующей не вместо национальных ВС, а параллельно с ними.

Преимущество подобного подхода в том, что европейским правительствам не придется отказываться от суверенитета в сфере обороны плюс при принятии подобного решения в существующие договоры вносить не придется никаких изменений и служить в 28-й армии смогут все граждане ЕС.

“ 46 процентов немцев выступают за создание общеевропейской армии ”

Создание общих вооруженных сил под эгидой Еврокомиссии даст толчок и заметно ныне притормозившей динамике совместных действий стран ЕС. Военное право, снабжение, кадровый состав, руководство, обучение, структура командования – все эти вопросы придется решать сообща. Реализация задумки влетит в копеечку, зато появятся и некие возможности сэкономить, избавляясь от старых и уже не работающих структур. Но даже если Берлин примет предложение своих социал-демократов, то, задается вопросом Die Welt, найдет ли он партнеров в Европе для реализации задуманного. По словам автора статьи, главы государств и министры на Мюнхенской конференции куда больше времени посвятили анализу разваливающейся мировой архитектуры безопасности, нежели обсуждению насущных конкретных проблем.

Скажем, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил, что Европа должна уже сейчас уметь использовать общие возможности для совместной обороны. При этом Ле Дриан не ставит под сомнение «ценности США», которые разделяют в Брюсселе.

Уповает на НАТО и министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, говоря, что если в альянсе всегда имеется единая позиция, то в Европейском союзе – «разное восприятие угроз», намекнув на то, что Польша куда больше опасается России, нежели Италия или Франция. А президент Эстонии Керсти Кальюлайд просто вычеркнула Россию из списка первостепенных угроз, поставив на ее место Китай.

Вряд ли европейцы резво возьмутся за создание единой армии, предварительно не найдя общего врага, а с этим проблемы, поскольку «армия Евросоюза» ставит под сомнение НАТО. Но альянс живет большей частью на американские деньги, как не устает повторять Дональд Трамп, а на европейскую армию придется тратить свои.

Тем не менее по результатам опроса, проведенного недавно Центром военной истории и общественных наук бундесвера, 63 процента граждан Германии поддерживают идею о сотрудничестве всех стран ЕС в сфере обороны, а 46 процентов выступают за создание единой армии.

Герман Напольский, корреспондент «ВПК»

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 7 (820) за 25 февраля 2020 года