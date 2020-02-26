НАТО торопится на небеса

Игра в «звездные войны» может вызвать кризис похлеще Карибского

Исходящая от России и Китая опасность распространилась на космическое пространство, заявил командующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации французский генерал Андре Ланата в интервью Washington Examiner. Факт маневрирования спутников РФ и КНР вблизи от западных сателлитов представляет угрозу альянсу.

Слова французского генерала вызывают удивление по нескольким причинам. На встрече 20 ноября глав МИДа стран – членов НАТО накануне саммита организации в Лондоне генеральный секретарь Йенс Столтенберг объявил, что альянс решил признать космос своей новой оперативной сферой наряду с воздушным пространством, землей, морскими водами и киберпространством. «Для защиты и сдерживания, для раннего предупреждения, связи и навигации», – пояснил генсек, добавив, что НАТО не намерено размещать там оружие, а исходит из оборонительных соображений и будет действовать в полном соответствии с международным правом. Решение министров иностранных дел было утверждено главами государств на встрече в Великобритании, объявивших космос фронтом. Отметим, что «адаптация к новым угрозам» велась в НАТО с подачи США. Вашингтон в последнее время усилил давление на членов организации, призывая их интенсифицировать сотрудничество в космической сфере. В итоге США дожали партнеров, добившись от союзников по блоку признания внеземного пространства полноценной областью его операционной деятельности наряду с наземным, воздушным, морским и кибернетическим.

Президент России Владимир Путин 4 декабря в Сочи на совещании, посвященном развитию ВМФ, заявил: «Ведущие страны мира активно развивают космические системы военного и двойного назначения. А руководство США вообще открыто рассматривает космическое пространство в качестве театра военных действий и планирует там боевые операции».

“ Руководство США рассматривает космическое пространство как театр военных действий и планирует там боевые операции ”

В Соединенных Штатах активно разрабатываются различные оборонительные антиспутниковые, а также наступательные системы вооружений наподобие засекреченного орбитального беспилотного самолета X-37B. Этот аппарат вернулся из космоса в конце октября, пробыв на орбите 780 дней и выполняя некие эксперименты. Еще два года назад о выходе Соединенных Штатов в околоземное космическое пространство с оружием заявляла, в частности, министр ВВС США Хизер Уилсон, которая отметила: «Мы переходим к космосу как к пространству ведения военных действий». После девяти месяцев споров в США принят Закон об ассигнованиях на национальную оборону (National Defense Authorization Act – NDAA) на 2020 финансовый год. Бюджетная новация – выделение в отдельный род войск военно-космических сил США наравне с сухопутными войсками, ВВС, ВМС, морской пехотой и береговой охраной. С инициативой создания таких сил для противодействия Китаю и России Дональд Трамп выступил еще в 2017 году. Между тем де-факто космические войска уже давно существуют в составе вооруженных сил США, и Москва не раз призывала Вашингтон к переговорам о предотвращении гонки вооружений в околоземном пространстве.

Теперь к ней подключилось НАТО, что требует изменения формата переговоров по проблеме. Пока что Космические силы находятся в процессе формирования путем перевода личного состава, имущества и компетенций из ВВС и будут играть подчиненную роль, не имея, подобно корпусу морской пехоты, собственного департамента в Пентагоне.

Первый заместитель председателя думского Комитета по обороне Александр Шерин назвал беспочвенным и смехотворным заявление генерала НАТО об угрозе со стороны России и Китая в космосе. Это очередная байка, позволяющая наращивать военные расходы. Депутат пояснил, что когда США хотят освоить бюджеты и попытаться где-то завладеть полностью ситуацией, они объясняют это борьбой против угрожающей России. Первая причина такого рода заявления натовского чиновника – чтобы страны Запада задумались об увеличении оборонных взносов в НАТО.

Вторая причина, по всей видимости, заключается в следующем. Как известно, основы правового режима космического пространства и небесных тел закреплены договором 1967 года. Согласно ему «космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на него суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами». Договор запрещает выводить на орбиту вокруг Земли объекты с ядерным оружием или любыми другими видами ОМП, устанавливать таковое на небесных телах и размещать его в космическом пространстве каким-либо иным образом. Также запрещается создание на небесных телах военных баз, сооружений и укреплений, испытание любых типов ВВТ и проведение маневров. Договором определены принципы ответственности, которые к наиболее тяжким международным правонарушениям относят развязывание и ведение военных действий в космосе, его превращение в театр военных действий иным образом, несовместимым с мирным использованием и т. п.

Вне всякого сомнения, объявление космоса сферой оперативной деятельности, а попросту полем боя ведет к нарушению данного договора 1967 года. То есть для НАТО и прежде всего для США он стал ненужным, противоречащим их интересам. От него надо отказаться так же, как от Договора по РСМД. Для этого Россию обвинили в его нарушении, после чего США вышли из договора. Точно так происходит сегодня и с соглашением по космосу. Осталось дождаться официальных заявлений от США.

Политолог Юрий Светов иронизирует: «Если российские и китайские космические аппараты наблюдают за американскими – это плохо, это нарушение порядка, а когда то же самое делают американцы – это во благо мира».

Следует отметить еще один негативный международный фактор объявления натовцами космоса зоной боевых действий. Свою главную задачу альянс реализует на основе статьи 51 Устава ООН, гласящей, что каждое государство имеет право на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на него. Порядок реализации этого права определяет статья 52, предусматривающая возможность существования для этих целей только «региональных соглашений или органов для разрешения таких вопросов, относящихся к поддержанию международного мира и безопасности, которые являются подходящими для региональных действий», тем самым исключающая возможность создания глобального союза. Поэтому в Североатлантическом договоре определено, что регион включает Европу, северную часть Атлантического океана и Северную Америку, а в ст. 10 установлено, что членами альянса в будущем могут быть только европейские государства, тем самым соблюдено требование ст. 52 Устава ООН. В соответствии со ст. 6 Североатлантического договора воздушное пространство над этим регионом подпадает под действие ст. 5 договора, предусматривающей коллективную оборону членов альянса в случае нападения на одного или нескольких из них над территорией Европы или Северной Америки.

Вне всякого сомнения, до принятия решения об объявлении космического пространства полноценной зоной операционной деятельности НАТО альянс в основном отвечал требованию ст. 52 Устава ООН на создание региональной системы коллективной безопасности (не считая прием в члены блока Турцию, что противоречит этому положению, поскольку она не является европейским государством). После объявления космоса зоной операционной деятельности НАТО альянс становится глобальным военно-политическим блоком, способным вести боевые действия одновременно по всей территории земного шара, так как любой объект, выведенный в космос, не будет находиться только над регионом, определяющим границы операционной деятельности блока. Несомненно, данная ситуация – грубейшее нарушение международного права, которое может повлечь труднопредсказуемые геостратегические последствия.

Прием Турции в НАТО с нарушением ст. 52 Устава ООН едва не спровоцировал ядерную войну как выход из Карибского кризиса. Объявление космоса зоной операционной деятельности альянса с нарушением той же статьи может привести к подобному. Заявление генсека блока об отсутствии намерений размещать в космосе оружие всего лишь только слова чиновника. Эксперты полагают, что сделав первый шаг – о признании космоса отдельным пространством для ведения боевых операций, Североатлантический альянс сделает и второй – выведет на орбиту боевые платформы с развернутыми на них средствами поражения. Но прежде будет отказ от Договора по космосу 1967 года.

Иван Малевич, кандидат военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 7 (820) за 25 февраля 2020 года