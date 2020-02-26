Погоня за «Каспийским монстром»

Почему у американцев не получались экранопланы

Огромную роль в развитии советских экранопланов сыграл министр обороны Дмитрий Устинов. При нем были созданы первый серийный образец «Орленок» для десантирования морской пехоты и первая ударная машина «Лунь», оснащенная противокорабельными ракетами «Москит».

После смерти маршала и последовавшего развала СССР экранопланное направление было свернуто, и только в последние пять-шесть лет заговорили о его возрождении. А что же США? Там пытались ответить симметрично. Не получилось.

Создание экранопланов в нашей стране связано в первую очередь с выдающимся конструктором Ростиславом Алексеевым («Окрыленный человек»), заинтересовавшимся данной тематикой еще в 40-х годах, в меньшей степени – с Робертом Бартини. Отчасти их соперником мог стать оказавшийся после войны в США немецкий авиаконструктор Александр Липпиш, но в Штатах у его идей не нашлось влиятельных лоббистов.

“ «Макдоннелл-Дуглас» переплюнула советских конструкторов в их самых смелых замыслах, предложив проект носителя баллистических ракет ”

Проекты Алексеева хорошо известны – в начале 60-х начались работы над моделью КМ. У нас аббревиатуру расшифровывали как «корабль-макет», а в США – «Каспийский монстр». Параллельно был создан опытный образец СМ-1, который демонстрировали высоким гостям, а порой и катали их под личную ответственность главного конструктора.

Липпиш в 1963 году отметился одноместным летающим образцом Collins Х-112, который можно считать первенцем американского экранопланостроения. Сразу же стала заметна разница в подходе – Алексеев делал ставку на короткое прямое крыло. Это позволяло легко пересчитывать уменьшенные образцы в крупные изделия. Липпиш был сторонником треугольного крыла, но с обратной стреловидностью. Весьма подходящий вариант для небольших машин, только его нельзя было масштабировать. Зато, в отличие от «прямокрылых» конструкций, машина Липпиша была устойчивее, маневреннее, проще в управлении. Изделия Алексеева требовали переучивания пилотов, поэтому в испытательных полетах кресло командира занимал сам главный конструктор.

X-112 и следующая модель Липпиша – RFB X-114 заинтересовали американских военных – тем более, они располагали информацией, что в СССР данное направление разрабатывается самым серьезным образом. Впрочем, свои работы по большим экранопланам они начали еще за два года до появления нашего КМ на публике. Как ни странно, помимо Пентагона интерес к подобного рода транспорту проявило и НАСА, рассматривая экранопланы как вариант грузового транспорта для доставки частей ракет на космодром, а также применительно к эвакуации экипажей приводняющихся в океане пилотируемых спускаемых аппаратов.

vpk-news.ru

Однако интерес был, но не более того, финансирование позволило выполнить лишь предварительные расчеты, после чего строительство больших кораблей сочли нецелесообразным. И тому есть логическое объяснение. СССР созданием ударных и десантных экранопланов пытался компенсировать подавляющее преимущество США на океанских просторах. У американцев таких проблем не было, их флоты, возглавляемые авианосцами, могли находиться в любом районе Мирового океана и решать необходимые задачи без применения неоднозначно воспринимаемых экранопланов. Для понимания, насколько сложна эта техника, достаточно сказать, что от испытания первых машин в начале 60-х до появления серийных образцов прошло 20 лет.

Пентагон больше интересовали экранолеты, способные перемещаться и с использованием экранного эффекта, и как обычный самолет. К этому добавлялся ряд «хотелок» поменьше – ракетное и артиллерийское вооружение плюс ангар для вертолета. По сути летающий корвет. Патрульные экранопланы с таким оснащением могли бы эффективно решать вопросы охраны побережья.

А McDonnell Douglas предложила проект носителя баллистических ракет, переплюнув советских конструкторов в их самых смелых замыслах. Предполагалось, что в грузовом отсеке экраноплана разместятся четыре пусковые установки БРПЛ «Трайдент». Аргумент разработчиков: советских подлодок у берегов США развелось слишком много, от всех не убережешься, а экраноплан-стратег будет им не по зубам. Но проекты ни «Локхид Мартин», ни «Макдоннелл-Дуглас» финансового отклика в сердцах военных не нашли.

Как ни странно, в третьем тысячелетии в США вновь заговорили об экранопланах. Роль «мирового жандарма» требовала моментальной доставки крупных воинских контингентов с солидным техническим оснащением в любой уголок мира. Операция «Буря в пустыне» не устроила Пентагон с точки зрения логистики и оперативности – хотелось подобные задачи решать быстрее. Тут и появилось предложение от фирмы «Боинг» – создать экранолет Pelican ULTRA (Ultra Large TRansport Aircraft), способный перевозить 1200 тонн груза на дальность в 18 тысяч километров. Проект учитывал наработки McDonnell Douglas и частично финансировался DARPA. Пентагон вроде идею поддержал, но флотские высказались категорически против – их смутили огромные размеры предлагаемой машины. В результате проект не получил развития.

Арсений Гришин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 7 (820) за 25 февраля 2020 года