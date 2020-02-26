Рейс МН-17: вещдоки против разведданных

Что могло случиться с малайзийским «Боингом» в небе Донбасса

Сразу после катастрофы «Боинга-777» в небе Донбасса доминирующей версией случившегося стала украинская. Якобы рейсовый пассажирский самолет намеренно или по ошибке был сбит ракетой комплекса «Бук», предоставленного Россией ополченцам. Пять с половиной лет голландские следователи занимались лишь тем, что собирали аргументы, соответствующие этой версии, и напрочь игнорировали все, что ей противоречит. Но судя по всему, когда предъявленные России улики придется доказать, следствию придется туго. Слишком много нестыковок.

Сомнения в «официальной трактовке событий» появились в первые же дни после падения «Боинга». Тех, кто видел пуск ракеты «Буком», не надо убеждать, что он не пройдет незамеченным даже с расстояния в десяток километров, и случись такое, очевидцами стали бы сотни свидетелей – места там заселены весьма плотно. Но нет, к делу приобщено лишь, что кто-то якобы видел дымный след…

Вообще аргументы за «Бук» так себе. Есть остатки двигателя ракеты, неизвестно каким образом появившиеся среди вещдоков через несколько месяцев после трагедии. Оказаться в зоне разброса обломков самолета двигатель не мог даже теоретически, и чтобы такая улика обрела юридическую силу, нужно очень серьезное обоснование. Да и сама ракета, коей двигатель принадлежал, была прописана на Украине еще до распада СССР и никуда оттуда не выезжала. Поражающие элементы боевой части ракеты, якобы найденные в телах погибших и среди обломков, тоже относятся к прошлому веку и в российских арсеналах давно не числятся.

“ Катастрофа пассажирского лайнера планировалась, потому и не было закрыто воздушное пространство над районом боевых действий ”

Еще за «Бук» – фото и видео, снятые в ходе транспортировки пусковой установки от границы ДНР и России в направлении, где произошла катастрофа. Но уже огромное количество исследователей пришли к выводу, что это фальсификат – даже лояльные голландцам австралийские эксперты вынуждены были признать, что с видео изрядно химичили.

Из совсем нового – «Буков», ни наших, ни украинских – вообще не было в том районе, о чем свидетельствует «слив» информации от голландской разведки. Журналист из Нидерландов Ван дер Верфф обнародовал на своем сайте некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD). В нем говорится об 11 точках, где во время катастрофы «Боинга» находились восемь украинских ЗРК «Бук» и три российских. По данным разведки, все 11 комплексов были на расстоянии не менее 66 километров от места крушения, а три идентифицированных российских комплекса были на территории РФ. Соответственно подходящего для атаки «Бука» просто не имелось в наличии.

Какие могут быть версии случившегося? Первая, самая раскрученная – сбили ополченцы из российского «Бука» – последними данными опровергается. Хотя по украинской логике все объяснимо – ВСУ активно использовала авиацию в борьбе против мятежных республик, в ДНР и ЛНР с низколетящими целями бороться научились, а все, что выше шести километров, им оказалось не по зубам. Попросили Россию – та пособила.

Но под какую цель тогда был заказан «Бук»? Есть сведения, что это спецоперация, разыгранная СБУ: вначале «слили» ополченцам информацию, что готовится полет Ан-26 с десантом, потом отменили, а ополченцы влепили ракету в первую появившуюся на локаторе цель. То есть катастрофа пассажирского лайнера планировалась, потому и не закрыли воздушное пространство над районом боевых действий.

Но если выяснится, что «Бука» не было, откуда поражающие элементы от БЧ его ракеты? Возможно, что спланированная операция подразумевала и запасной вариант – атака самолета ракетами «воздух-воздух» с «модифицированными» боевыми частями. А ведь есть еще и радиопереговоры якобы ополченцев, частично цитируемые голландским следствием: мол, завалили пассажирский самолет. Но там же есть слова и о том, что видели два парашюта – чьих?

Плюс непрекращающиеся разговоры о том, что космическая разведка США зафиксировала инцидент и в любой момент может положить снимки на стол. Но не кладет. Почему? Если таковые существуют в природе, их сокрытие может говорить лишь о том, что данные космической разведки противоречат «общепринятой» версии катастрофы малайзийского «Боинга», на основе которой к России уже пять лет применяют жесткие санкции.

9 марта 2020 года в уголовно-криминальном комплексе Схипхола должен начаться процесс, проводимый судом Гааги по делу о крушении авиалайнера «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines. Есть два варианта развития событий. Суд в отличие от следствия окажется беспристрастным и не примет собранные в Сети фальшивки как доказательства. И если участие России ставится под сомнение, значит, придется начинать следствие заново – за три сотни погибших в катастрофе кто-то должен ответить. Если же голландский суд будет действовать в том же русле, что и следствие, сочтет аргументы убедительными и вынесет России приговор, недалеко и до вселенского позора. Вдруг «говорящие» космические снимки американской разведки существуют?

Заголовок газетной версии – «МН-17 – какие варианты?».

Арсений Гришин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 7 (820) за 25 февраля 2020 года