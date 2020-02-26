Ярославский привет экваториальным водам

Новейший морской буксир «Сергей Балк» усилил Черноморский флот

В преддверии Дня защитника Отечества в главной базе Черноморского флота в Севастополе в состав отряда судов обеспечения принят морской буксир «Сергей Балк». Экипаж возглавляет опытный капитан офицер запаса Владимир Черный. Групповой капитан отряда Анатолий Лямзин зачитал приказы главкома ВМФ о зачислении судна в состав флота и о постановке новейшего судна на все виды довольствия.

Морской буксир «Сергей Балк» построен специально для Черноморского флота. Это головное судно проекта 23470. Предназначено для выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде, проводки кораблей в акватории морских портов и осуществления эскортных операций в море, сообщил начальник вспомогательного флота Департамента транспортного обеспечения ВМФ капитан 1-го ранга Сергей Епифанов. Благодаря наличию на борту специализированного оборудования судно может выполнять операции по тушению различных видов возгораний на надводных и береговых объектах, локализовать и ликвидировать розлив нефтепродуктов. «Балк» способен решать задачи в любой точке Мирового океана, по характеристикам является универсальным и многофункциональным. В серии таких судов будет пять. Они строятся на ОАО «Ярославский судостроительный завод» по заказу Министерства обороны. В 2021 году ЧФ получит второе такое судно. Программа обновления вспомогательного флота обширна. Уже в этом году черноморцы получат малый танкер, в течение трех лет – средний танкер, транспорт вооружения, плавкран и рейдовые буксиры. Всего по этой программе в ВМФ поступит более 150 судов различного назначения.

“ «Балк» способен решать задачи в любой точке Мирового океана ”

«У нашего буксира неограниченная мореходность, он может действовать в любых широтах, при любых температурах, даже во льдах, поскольку имеет ледовый пояс, – пояснил Владимир Черный. – Водоизмещение буксира – 3200 тонн, длина – 70 метров, ширина – 15 метров, осадка – 5,2 метра. Скорость полного хода – 14 узлов, дальность плавания – 3000 миль при 14 узлах. Силовая установка дизель-электрическая, имеет три дизель-генератора, две винторулевые колонки, благодаря чему легко управляется и даже несмотря на большие размеры, может, если потребуется, крутиться на одном месте. Экипаж буксира – 33 человека. Судно многофункциональное, легко управляемое благодаря современной электронной начинке, имеет большие технические возможности. Оно оснащено тремя катерами, один из которых разъездной, имеет три крана разной грузоподъемности. Кают-компания для комсостава, столовая, бытовой с тремя стиральными машинами разной производительности и санитарный блоки, спортивно-тренажерный зал и сауна создают хорошую обитаемость. Работать на таком буксире в радость. В ходе заводских, швартовных и государственных испытаний мы прошли уже 1200 миль и хорошо обкатали судно.

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Удалось поговорить и с главным конструктором ЦКБ «Балтсудопроект» Крыловского государственного научного центра Андреем Обуховым – создателем «Балка»: «Судно сочетает высокие буксирные характеристики, ледовый класс, отличные возможности маневрирования, обеспечиваемые винторулевыми колонками отечественного производства и единой электроэнергетической системой, защищенной от полного внезапного отключения. Нам удалось добиться работоспособности буксира в любой точке Мирового океана при температуре от -45 до +50 и возможности работы в широтах, где температура воды достигает +34 градуса. Это весьма важно для южного региона, где предстоит работать судну: даже такой теплой водой можно охладить имеющееся мощное энергетическое оборудование».

Сергей Епифанов отметил, что суда такого класса Черноморский флот не получал 30 лет.

Совершенную технику должны обслуживать профессионалы, знатоки своего дела. Капитан буксира «Сергей Балк» Владимир Черный в свое время окончил Черноморское ВВМУ имени П. С. Нахимова, служил на кораблях ТОФ, в 1997 году вернулся в Севастополь, с тех пор трудится на вспомогательном флоте ЧФ. Был третьим, вторым, старшим помощником капитана на МБ-173, капитаном на МБ-23, МБ-174, не раз совершал походы в дальнюю морскую зону, в том числе к берегам Сирии.

«Уже сегодня мы думаем о перспективе – предстоящем формировании второго экипажа буксира проекта 23470, который строится в Ярославле и поступит к нам в следующем году, – говорит начальник отряда судов обеспечения ЧФ капитан 1-го ранга запаса Сергей Грицай. – Это МБ «Сергей Найдин». Наверняка часть нынешней команды составит основу экипажа будущего буксира».

Владимир Пасякин, корреспондент «ВПК» (Севастополь)

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 7 (820) за 25 февраля 2020 года