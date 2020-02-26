Оригинал взят у коллеги dambiev в Военный парад в Таджикистане

Фото (с) официальный сайт Президента Республики Таджикистан

Как сообщает пресс-служба Президента Республики Таджикистан 21 февраля 2020 года с участием Основателя мира и национального единства - Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона и Председателя города Душанбе уважаемого Рустами Эмомали в честь празднования 27-й годовщины образования Вооруженных сил Республики Таджикистан на плацдарме Национальной гвардии состоялись демонстрация оружия и боевого снаряжения и военный парад 8 тысяч военнослужащих подразделений силовых структур душанбинского гарнизона.

О готовности военных подразделений Верховному Главнокомандующему Вооруженными силами Республики Таджикистан уважаемому Эмомали Рахмону рапортовал Министр обороны страны Шерали Мирзо. После озвучивания национального гимна Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон с содержательной речью выступил перед участниками военного парада, поздравил присутствующих и в их лице весь славный народ Таджикистана с празднованием 27-й годовщины образования Вооруженных сил Республики Таджикистан и подробно высказался о всех значительных достижениях независимого государства, развитии и совершенствования армии и необходимости дальнейшего укрепления Вооруженных сил страны.

После завершения речи Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона по приказу командующего парадом началось шествие подразделений душанбинского гарнизона. В шествии приняли участие слушатели Военного лицея, офицеры Центрального аппарата Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных сил, офицеры и солдаты подразделений Национальной гвардии Республики Таджикистан, личный состав Сухопутных войск, Войск быстрого реагирования, Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, офицеры спецслужб при Президенте Республики Таджикистан, курсанты высших военных образовательных учреждений, находящихся в подчинении силовых структур и правоохранительных органов, офицеры и солдаты подразделений специального назначения Государственного комитета национальной безопасности, Пограничных войск, Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, Внутренних войск, в том числе женщины и девушки Национальной армии, личный состав органов правопорядка и других силовых структур. Следует отметить, что хотя Национальная армия страны еще молода, но за короткий срок она превратилась в мощную боевую силу и способна защищать достижения и интересы независимого государства, конституционный строй и обеспечивать мирную жизнь народа.

Руководство государства и Правительства республики, особенно Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Эмомали Рахмон, с первых дней создания Национальной армии, несмотря на неблагоприятную военную, политическую, социальную и экономическую ситуацию в стране, придавали особое значение материально-техническому обеспечению и пополнению рядов Армии профессиональными офицерами и опытными военными специалистами. Вдобавок к этому с первых дней образования Национально армии по сегодняшний день государством и Правительством республики осуществляются конкретные меры для оснащения военных частей, организации видов Вооруженных сил, пополнения их личным составом и улучшения боевой готовности военнослужащих. Армия или Вооруженные силы во все времена для каждой независимой страны считаются прочной основой, гарантом безопасности и обеспечения мирной жизни населения. После церемонии прохождения подразделений на центральной площади праздничного мероприятия офицерами и солдатами роты Почетного караула Полка по обеспечению и управлению Генерального штаба Вооруженных сил Республики Таджикистан и Национальной гвардии были продемонстрированы характерные боевые движения. Рота Почетного караула является постоянным участником военных парадов в период независимости Таджикистана. Формирование роты Почетного караула имеет особые требования. Выбор кандидатов осуществляется с учетом роста и телосложения, национального облика, умения твердо и прямо шагать, а также других особых требований. Срок подготовки личного состава роты Почетного караула составляет от 3-х до 6 месяцев.

Подразделения роты Почетного караула во время выполнения грациозных движений в строю и совершенного владения оружием продемонстрировали число 27, что указывает на празднование 27-й годовщины образования Вооруженных сил Республики Таджикистан. В ходе проведения этого праздничного мероприятия на центральной площади военной базы музыкантами Военного объединенного оркестра, число которых составляет 150 человек, под звуки духовых музыкальных инструментов и с большим мастерством был организован плац-концерт. Во время военного парада и выполнения характерных военных движений роты Почетного караула звучали мелодии известных таджикских композиторов Зокирджона Нишонова, Фозила Солиева, Шодмона Пулоди, Рустама Содикова и других.

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(c) раскадровка с Военного Осведомителя

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