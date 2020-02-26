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Россиянам назвали способы уберечься от слежки через смартфон

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Источник изображения: Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россиянам назвали способы уберечься от слежки через смартфон. Их приводят «Известия» со ссылкой на IT-специалистов.

Эксперты отметили, что чаще всего владельцы смартфонов невнимательны, и сами заражают свои устройства шпионящими программами. Такие программы могут собирать личные данные и размещать их в открытом доступе, прослушивать разговоры, а также следить за действиями владельца.

Заместитель лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин рассказал, что более 90 процентов случаев — не уязвимости, а сами пользователи. По его словам, основной источник заражения — приложения, скачанные через браузер. «Поисковик первым делом выдает не официальный сайт, а контекстную рекламу. Часто ее выкупают мошенники, и, переходя по ссылке с телефона, вы скачиваете вредоносный файл APK», — предупредил эксперт.

Никитин привел в пример приложение GetContact, которое показывает, как назван человек в списке контактов у его друзей. По его словам, пользователь предоставляет доступ к контактам, которые могут утечь в сеть. Он отметил, что такие случае уже происходили. Специалист посоветовал не скачивать приложения для удаленного управления, для слежки за пользователем. По его словам, также не стоит скачивать из поисковика первый попавшийся антивирус, так как неизвестная программа может оказаться программой с троянским вирусом. Никитин призвал

Эксперт «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев также отметил, что популярные приложения могут быть вредоносными. По его словам, злоумышленники часто подделывают вредные программы под популярные приложения. «Например, недавно мы обнаружили больше тысячи зловредов, которые притворялись популярным приложением для знакомств. А вообще, в 2019 году чаще всего троянцы выдавали себя за приложения для обработки фотографий», — проинформировал Чебышев.

Специалисты посоветовали убирать галочки с пунктов при установке приложения, которые кажутся лишними. Это не значит, что приложение вовсе не будет работать, напомнили они. Также эксперты добавили что фейковые приложения могут скрываться даже в официальных магазинах. По их словам, стоит насторожиться, если приложение требует запрос функций администрирования.

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