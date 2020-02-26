Ускоренный взлет: будущих летчиков посадят за штурвал на год раньше

Летная практика в авиационных военных училищах начнется со второго курса

Курсантов военных авиационных училищ начнут допускать к первым полетам на год раньше. Летную практику будущие авиаторы станут проходить уже со второго курса, а не с третьего, как сейчас. Это позволит качественнее подготовить пилотов и дать им больше часов налета. По мнению экспертов, новая система сэкономит серьезные средства: учащиеся, которые не в ладах с небом, просто будут раньше отсеяны.

Со второго курса

Первые практические полеты начнутся у курсантов второго курса уже нынешней весной, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. Так рано молодых людей не сажали за штурвал со времен СССР. Летать станут и обучающиеся на втором курсе девушки, которые пойдут служить в военно-транспортную авиацию.

Курсанты военного училища во время летной практики на учебной авиационной базе Шагол, Челябинская область Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Раньше курсанты поднимали самолет в небо в конце третьего курса. Они проходили первоначальную подготовку на самолетах Л-39, которые с советских времен производились в Чехословакии (с 1993 года в Чешской республике) специально для подготовки военных летчиков стран Варшавского договора. Курсанты, которые готовятся к службе в военно-транспортной авиации, начинают летать на Л-410.

Учащихся четвертого и пятого курсов ждет штурвал Як-130. Это первая полностью новая, а не модернизированная, машина, созданная в России. На Як-130 старшекурсники отрабатывают относительно сложные манёвры, управление самолетом на предельных режимах, действия при отказе техники, применение вооружения и многое другое. Будущие пилоты военно-транспортной авиации на старших курсах летают на Ан-26.

Самолет DA-42 Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Ранее начальник Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков генерал-майор Сергей Румянцев заявил, что первые полеты курсанты с этого года начнут выполнять на легких самолетах DA-42. Эта машина весит чуть более 1,2 т, имеет два двигателя и стеклянную кабину, обеспечивающую обзор на 360 градусов. Дальность полета — около 1,5 тыс. километров, максимальная высота — около 5 тыс. м.

Самолет, который станет первым для будущих пилотов ВКС, собирают на Уральском заводе гражданской авиации из комплектов, которые поставляет австрийская компания Diamond Aircraft Industries.

По меньшему счету

До этого года курсанты должны были рассчитывать параметры полета вручную, что требовало более длительной теоретической подготовки, рассказал «Известиям» заслуженный летчик-испытатель, Герой России Игорь Маликов. По его мнению, сейчас все сложные расчеты выполняют компьютерные программы, поэтому учащихся вполне можно сажать за штурвал раньше.

— Для юноши, поступившего в летное училище, два года ждать полетов не очень правильно. Я начинал летать со второго курса, — сказал Игорь Маликов. — В советское время были даже эксперименты, когда практика начиналась прямо с первого курса. Но все-таки человеку лучше дать возможность адаптироваться, а уже потом доверить самолет.

Курсантки-лётчицы Краснодарского высшего военного авиационного училища имени Героя Советского Союза А.Серова на занятиях в лётном учебно-тренировочном комплексе ЯК-130 Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В новой системе есть бесспорные преимущества, рассказал «Известиям» бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО, Герой России, генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

— Сразу после первого года обучения будет большой отсев, и это поможет скорректировать набор на следующий год, — пояснил генерал. — Дело в том, что не все могут летать. А выяснить это можно, только доверив курсанту штурвал. Некоторым от природы не дано определять, например, высоту выравнивания или скорость сближения с землей. А в боевые самолеты без этих качеств лучше не садиться — они такие ошибки не прощают. Не все выдерживают и серьезные перегрузки, а это значит, что управлять боевой машиной они тоже не смогут.

Летная экономия

Курсантов, которые успешно выучили все предметы, но оказались неприспособленными к практическим полетам, списывают или выпускают в качестве офицеров боевого управления. Если этот вопрос встает только в конце третьего курса, получается, что три года и учащийся, и государство потратили не самым эффективным образом. И кроме того, человек всё это время занимал место того, кто мог бы летать.

При новой системе отсеять непригодных к полетам курсантов можно будет гораздо раньше. Это позволит сэкономить средства, которые идут на обучение летчиков, отметил Валерий Горбенко.

— Медкомиссии серьезно отбирают курсантов, но всё равно не все нюансы сразу видны. Отсев довольно большой. На мой курс набирали 230 человек, а выпустили только 130, то есть отсеялась почти половина.

Выпускники-офицеры во время торжественной церемонии выпуска в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В прошлом году в Минобороны всерьез озаботились проблемой с состоянием учебной авиации в военных вузах. По данным источников «Известий», Л-39 ежегодно вырабатывают свой ресурс, а заводы не успевают возвращать их в строй и поставлять в должном количестве комплектующие. Лишь 30% отремонтированных самолетов прибывают обратно в парки в установленные сроки. Сейчас на вооружении ВКС числится около 150 машин этого типа. В сентябре разобраться с ситуацией потребовал министр обороны Сергей Шойгу. В декабре глава военного ведомства доложил о проблеме на коллегии, которую проводил президент. Он сообщил, что исправность учебной авиации составляет 58%, а по самолетам Як-130 — 56%.

К середине 2010-х годов в ВКС сложилась непростая ситуация с кадрами. В ходе реформ число военных учебных заведений сократилось, а набор в летные училища не проводился несколько лет. В результате возник серьезный дефицит кадров. Одновременно возросла и аварийность — так, летом 2015 года в течение месяца произошла целая серия серьезных авиапроисшествий, в которых было потеряно шесть самолетов.

В начале 2017-го Сергей Шойгу констатировал, что некомплект в войсках составляет порядка 1,3 тыс. пилотов. Чтобы ликвидировать проблему, в экстренном порядке продлили срок службы летно-подъемного состава и резко увеличили набор в вузы. В основном учебном центре ВВС — Краснодарском училище — число курсантов за четыре года возросло с 25 до 600 человек. Сейчас в войска ежегодно приходит около тысячи пилотов.

Роман Крецул, Алексей Рамм