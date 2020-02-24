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Российская газета

Разработчик рассказал, чем ракетная оборона РФ лучше американской

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Источник изображения: rg.ru

Российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) превосходит американский аналог шириной охвата.

- Наша система характеризуется, прежде всего, глобальностью контроля. Американская по этому признаку уступает нашей, - рассказал телеканалу "Звезда" главный конструктор СПРН, глава МАК "Вымпел" Сергей Боев.

Он отметил, что система ракетного предупреждения США имеет незначительное преимущество перед российской по времени, поскольку ее компоненты расположены не только на территории Соединенных Штатов, но также в Великобритании и Гренландии.

- В целом СПРН РФ отвечает современным вызовам, - подчеркнул Боев. Отвечая на вопрос о сотрудничестве России и Китая в создании противоракетной обороны КНР, глава "Вымпела" заметил, что при этом не будут раскрыты секреты работы российской СПРН. По его словам, совместная работа Москвы и Пекина в этой сфере ведется по многим направлениям - прежде всего в области контроля космического пространства.

Задача системы предупреждения о ракетном нападении - заблаговременно сообщить руководству РФ о запуске противником баллистических ракет. СПРН состоит из наземного и космического эшелона, держащих под контролем позиционные районы МБР других стран и ракетоопасные направления. За последние годы в состав системы включены дальние радары нового поколения семейства "Воронеж" и иные технические средства.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
Россия
США
Персоны
Боев Сергей
Проекты
СККП
СПРН
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