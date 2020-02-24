"Это фейк": самолеты ВКС России не останавливали турков

Источник: российские самолеты не останавливали турецкую колонну в Сирии

Сообщения о том, что российские самолеты остановили турецких военных на подходе к населенному пункту Аль-Бара в сирийской провинции Идлиб, оказались недостоверными. На этой неделе Турция начала наступление на сирийских военных в Идлибе. Протурецким формированиям удалось прорвать оборону правительственных войск САР, однако позднее те смогли отразить атаки благодаря удару российских Су-24.

Информация о том, что российские самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) остановили военную колонну Турции, не дав ей пройти в населенный пункт Аль-Бара сирийской провинции Идлиб, является недостоверной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский военный источник.

"Это фейк", - сказал собеседник агентства, комментируя сообщения, которые ранее появились в ряде Telegram-каналов.

Ситуация в Идлибе остается напряженной с начала февраля. На этой неделе протурецкие боевики, поддерживаемые артиллерией ВС Турции, атаковали сирийскую армию.

Как сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, протурецким формированиям удалось прорвать сирийскую оборону в районе Кминаса и Найраба.

Вместе с тем сирийцы успешно отбили все атаки благодаря удару российских Су-24 по нападающим. Как отметили в турецком оборонном ведомстве, при воздушной атаке в Идлибе погибли двое турецких военных, еще пятеро были ранены. Российская сторона, в свою очередь, призвала Турцию прекратить поддержку террористов.

Незадолго до этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что намерен нанести удар по сирийцам в Идлибе. Вместе с тем он обращал внимание, что переговоры с Россией не принесли удовлетворяющего его результата и он не собирается вести долгие переговоры с союзниками. В Кремле желание Турции начать наступление на Идлиб, в частности, на сирийские войска, назвали худшим сценарием.

Так или иначе спустя несколько дней - 22 февраля - Эрдоган подтвердил, что 5 марта в Стамбуле должна пройти четырехсторонняя встреча.

В ней должны принять участие сам Эрдоган, глава Франции Эммануэль Макрон, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель.

«Я провел телефонные переговоры с Путиным, Макроном и Меркель по Идлибу. Встретимся вместе 5 марта (в Стамбуле) и снова обсудим эту тему", - сказал Эрдоган, выступая в провинции Измир, передает РИА «Новости».

Тем не менее в тот же день он заявил, что Анкара намерена предпринять «более решительные действия» в Сирии. «Борьба дается нам непросто, у нас гибнут люди. Мы сталкиваемся с новыми ловушками", - добавил Эрдоган, не уточнив, на какие конкретно шаги пойдет Турция.

Он отметил, что Анкара не будет "подчиняться сценариям глобальных держав". По его словам, действия Турции в Сирии и Ливии продиктованы национальными интересами.

В Кремле напомнили в ответ, что Турция пока не выполнила тех договоренностей, которые были достигнуты турецкой и российской сторонами больше года назад в Сочи. Об этом сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

По его словам, документы, подписанные главами двух государств, обязывали Турцию провести разведение, размежевание и вывод тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны в Сирии. Но террористы до сих пор находятся в сирийском Идлибе, получая поддержку в виде амуниции, боеприпасов и военной техники, добавил Песков.

Из-за того, что в конце января в Идлибе и Алеппо участились обстрелы жилых кварталов, сирийская армия начала наступление. За месяц правительственные войска смогли освободить более 600 кв. км, крупный город Маарет-Нууман и трассу М-5, Дамаск - Алеппо.

Тем временем Турция начала обвинять Дамаск и Москву в нападениях на местных жителей и турецких военных. Тогда же Эрдоган предупредил Сирию, что нанесет удар по ее военным, если те не прекратят наступление.

На фоне эскалации в Идлибе Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. «Режим и Россия бьют в основном не по террористам, а по мирным жителям. Цель - оккупация этого региона, чтобы заставить жителей переместиться к нашим границам. Мы старались действовать в рамках сочинских соглашений, но данные нам слова никто не сдержал», - сказал Эрдоган во время выступления перед турецкими парламентариями. Он подчеркнул, что «эти атаки начали нацеливаться на Турцию».

В российском Минобороны заявили, что слова президента Турции «не соответствуют действительности» относительно действий российской армии.

Ангелина Мильченко