Путин: армия и флот получат новейшее оружие

Москва. 23 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент РФ Владимир Путин заявил, что армия и флот будут оснащаться новейшим вооружением, в том числе лазерными и гиперзвуковыми комплексами.

"Мы будем и дальше добиваться, чтобы наша армия и флот становились все более современными, а значит, укреплять потенциал стратегических сил, направлять во все виды и рода войск новейшее вооружение и технику, в том числе лазерные, гиперзвуковые комплексы, высокоточные системы", - сказал Путин на торжественном концерте по случаю Дня защитника Отечества.

Он подчеркнул, что многие российские вооружения не имеют аналогов в мире. "При этом по ряду перспективных образцов, а это фактически оружие будущего, мы уже перешли от этапа испытаний к постановке их на боевое дежурство в режим постоянной готовности", - сказал Путин.

По его словам, "это означает, что обороноспособность, безопасность России надежно обеспечена на долгосрочную перспективу".

"И, конечно, главной и самой прочной основой наших Вооруженных сил всегда были и остаются мужественные, преданные Отечеству люди, настоящие патриоты - солдаты и сержанты, и особо подчеркну - наши офицеры, офицерский корпус страны", - сказал президент РФ.

Путин отметил, что долг всех командиров не только знать воинское дело, но и учить, воспитывать своих учеников, служить для них образцом во всем. "Неслучайно всегда говорили: офицер научит, солдат сделает", - добавил он.

Путин подчеркнул, что государство высоко ценит военных профессионалов. "И мы продолжим создавать для вас достойные условия жизни и службы, такая работа, безусловно, будет продолжена", - сказал президент.

Путин, поздравляя всех военнослужащих России с Днем защитника Отечества, передал и добрые слова всем их близким. "Всем, кто вас ждет и кто хранит тепло домашнего очага, все они по праву делят с вами радость этого праздника. Уверен, что армия и флот России будут всегда надежно стоять на страже интересов Родины, достойно решать все поставленные задачи", - сказал глава государства.