Войти
Известия.ru

Путин заявил об уничтожении группировок террористов в Сирии

127
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Российские военные уничтожили террористические группировки в Сирии и предотвратили крупные угрозы для страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на торжественном концерте в честь Дня защитника Отечества в воскресенье, 23 февраля.

«Уничтожили крупные, хорошо оснащенные террористические группировки, на дальних рубежах предотвратили большие угрозы для нашей родины. Помогли и сирийцам сохранить суверенитет страны», — сказал российский лидер.

Президент России подчеркнул, что сегодня безопасность страны находится в «надежных руках», поскольку российские военнослужащие добросовестно ведут боевую учебу и наращивают свое мастерство во время стратегических учений, тренировок и марш-бросков.

Ранее 23 февраля Владимир Путин заверил, что армия и флот России будут оснащаться новейшим вооружением, в частности лазерными и гиперзвуковыми комплексами, а также системами высокой точности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
ГЗЛА
Похожие новости
08.11.2019
Уничтожить верфь: как Россия расправится с авианосцами США
23.09.2019
Le Monde (Франция): французский штаб готовится к возобновлению диалога с Москвой
06.02.2019
Крылатое поражение: новое вооружение России изменит расклад сил
26.01.2015
Жесткий стиль "исключительно оборонительной" доктрины
13.12.2013
Владимир Путин огласил ежегодное Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
05.08.2013
Семь раз отмерить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.02 18:01
  • 162
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 24.02 17:16
  • 55
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 24.02 15:58
  • 3
Путин рассказал о российском «оружии будущего»
  • 24.02 15:43
  • 2
Вакцина от коронавируса создана (С) посол КНР (но это не точно...).
  • 24.02 12:08
  • 16
Американские АПЛ получат гиперзвуковые ракеты
  • 24.02 09:51
  • 4
Подробности скандала вокруг производства сельскохозяйственных самолетов МВ-500
  • 24.02 09:16
  • 2
МиГ-35 научат беспилотной посадке
  • 24.02 07:40
  • 70
Асимметричный флот
  • 24.02 07:17
  • 7874
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.02 06:42
  • 35
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 24.02 06:40
  • 1
Сирийцы накрыли турков и боевиков "Точкой" с самой опасной боевой частью
  • 24.02 02:28
  • 2
IBM усомнилась в возможности России создать квантовый компьютер
  • 23.02 22:27
  • 12
Компания UVision продемонстрировала барражирующий боеприпас Hero-120 неназванной стране НАТО
  • 23.02 21:52
  • 27
«Суперджет-100» и МС-21 производят много шума
  • 23.02 21:29
  • 10
«Стал бы лёгкой мишенью в реальном бою»: в Китае выявили проблемы с танком Type99A