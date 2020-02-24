Войти
Российская газета

Остановит любого: в США оценили "странный" российский калибр

499
0
0
Источник изображения: Пресс-служба госкорпорации Ростех

Американские СМИ заинтересовались российским боеприпасом калибра 12,7х55 мм и оружием, в котором используются эти патроны.

The National Interest характеризует такой боеприпас, как "один из самых странных среди находящихся в активном использовании", но при этом подчеркивает, что он обладает "экстремальной" останавливающей силой.

"Толстый, но короткий корпус оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями, летящими с малой скоростью, что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что патроны калибра 12,7х55 мм предназначаются для поражения противника в современном бронежилете, который уже не могут пробить боеприпасы 9х39 мм. Патроны 12.7x55мм используются при стрельбе из крупнокалиберных снайперских винтовок ВССК и штурмовых револьверов РШ-12.

The National Interest отдельно выделяет крупнокалиберный штурмовой автомат АШ-12 (ШАК-12), для которого лучше всего подходят такие боеприпасы. При этом отмечается, что автомат имеет интересные эргономические особенности, отличающие его от традиционных образцов советского и российского огнестрельного оружия.


Руслан Мельников

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Система поражения "Ратник"
ШАК-12
Похожие новости
22.11.2019
Российский автомат АШ-12 на Западе назвали "ужасом на поле боя"
04.03.2019
"Настоящий убийца": в США удивлены автоматом спецназа РФ
04.03.2019
"Настоящий убийца": американские СМИ оценили российский автомат ШАК-12
17.12.2018
Одна очередь - и дома нет: спецназ ФСБ получил новейшие автоматы ШАК-12
06.03.2017
Сделаем винтовку, лучшую в своем классе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.02 18:01
  • 162
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 24.02 17:16
  • 55
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 24.02 15:58
  • 3
Путин рассказал о российском «оружии будущего»
  • 24.02 15:43
  • 2
Вакцина от коронавируса создана (С) посол КНР (но это не точно...).
  • 24.02 12:08
  • 16
Американские АПЛ получат гиперзвуковые ракеты
  • 24.02 09:51
  • 4
Подробности скандала вокруг производства сельскохозяйственных самолетов МВ-500
  • 24.02 09:16
  • 2
МиГ-35 научат беспилотной посадке
  • 24.02 07:40
  • 70
Асимметричный флот
  • 24.02 07:17
  • 7874
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.02 06:42
  • 35
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 24.02 06:40
  • 1
Сирийцы накрыли турков и боевиков "Точкой" с самой опасной боевой частью
  • 24.02 02:28
  • 2
IBM усомнилась в возможности России создать квантовый компьютер
  • 23.02 22:27
  • 12
Компания UVision продемонстрировала барражирующий боеприпас Hero-120 неназванной стране НАТО
  • 23.02 21:52
  • 27
«Суперджет-100» и МС-21 производят много шума
  • 23.02 21:29
  • 10
«Стал бы лёгкой мишенью в реальном бою»: в Китае выявили проблемы с танком Type99A