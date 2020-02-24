Космическая одиссея вязаной шапочки

Музей космонавтики получил экспонат с головы Джанибекова

В московском Музее космонавтики состоялся уже девятый День дарителя. В этом году он был посвящен памяти легендарного космонавта Алексея Архиповича Леонова.

Главными дарителями стали великие люди – дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Виктор Савиных и Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Титов. История появления «неуставных» шерстяных шапочек в комплекте амуниции космонавтов Джанибекова и Савиных, летевших реанимировать полгода пробывшую в полной отключке орбитальную станцию «Салют-7» достаточно известна. Их связала жена Виктора Савиных, Лидия – почему-то лишь ей пришло в голову, что на станции может быть очень холодно и космонавтам, которым предстояло сделать уникальную и, может быть, самую тяжелую в истории полетов работу, нужно быть нормально экипированными. Когда вели прямую трансляцию со станции в телеэфир, космонавтов просили снимать эти вроде как несерьезно смотревшиеся в интерьерах «Салюта» головные уборы, но на фотографиях обе шапочки в наличии.

“Уникальный шерстяной экспонат будет храниться вечно”

Ту, которая была подарена музею, забрал с собой на Землю Владимир Джанибеков, возвращавшийся раньше, а потом передал Виктору Савиных. Дар с улыбкой, благодарностью и гарантиями того, что теперь уникальный шерстяной экспонат стал государственной собственностью и будет храниться вечно, приняла Наталья Артюхова, директор музея.

А летавший и на советских «Союзах», и на американских шаттлах Владимир Титов уступил музею уникальную фотокамеру – простейшую «Смену-8М», которая была с ним целый год на станции «Мир». И «Сменой» Титов остался еще как доволен!

Традицию дарения уникальных экспонатов заложил Алексей Леонов, за год до своего ухода из жизни передавший в фонды Музея космонавтики свои картины.

Впечатления о Дне дарителя в Музее космонавтики – в нашем фоторепортаже (https://vpk-news.ru/photographs)

Алексей ПЕСКОВ

Газета "Военно-промышленный курьер",