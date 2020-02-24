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Деловая газета "Взгляд"

Путин рассказал о российском «оружии будущего»

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Источник изображения: Михаил Метцель/ТАСС

Российские армия и флот будут оснащаться самым новым вооружением, в том числе лазерными и гиперзвуковыми комплексами, заявил президент Владимир Путин, выступая на торжественном концерте в Государственном Кремлевском дворце по случаю Дня защитника Отечества.

"Мы будем и дальше добиваться, чтобы наша армия и флот становились все более современными, а значит – укреплять потенциал стратегических сил, направлять во все виды и рода войск новейшее вооружение и технику, в том числе лазерные, гиперзвуковые комплексы, высокоточные системы", – приводит его слова ТАСС.

По словам российского лидера, многие отечественные вооружения не имеют аналогов в мире.

"При этом по ряду перспективных образцов – а это фактически оружие будущего – мы уже перешли от этапа испытаний к постановке их на боевое дежурство в режим постоянной готовности", – отметил Путин.

Утром глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов.

Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993 назывался "День Советской Армии и Военно-морского флота".



Ольга Никитина

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Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
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3 комментария
№1
24.02.2020 10:32
Цитата, q
не имеют аналогов в мире.
Даже в это поверю, но когда серийно выпускать будете, Владимир Владимирович?
0
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№2
24.02.2020 12:03
Цитата, gvinpin сообщ. №1
Цитата, q
не имеют аналогов в мире.
Даже в это поверю, но когда серийно выпускать будете, Владимир Владимирович?
а вам хоть будут хоть не будут, вам бы только не-верю кричать изображая станиславского. всё что есть в армии поменяли на 60-90% но нет не меняли ничего)) кинжал кстати на 1000 км нелетает у либерастов да и мало это)) то что он летает на 2000+носитель а ну тогда ауг стелс покуруче ф22 и его ваще ваще невидно  и так всегда и во всём. а ведь эт вы паразитируете на нашей аляске=)
+4
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№3
24.02.2020 15:58
Цитата, Злая будка сообщ. №2
а ведь эт вы паразитируете на нашей аляске=)
Да, я паразитирую на вашей Аляске. Прямо отсюда из Западной Австралии.
Цитата, Злая будка сообщ. №2
не-верю кричать
Никто тут не кричит. У вас патриотизма порыв против злобного колбасника?
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