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Деловая газета "Взгляд"

Президент Сербии приготовился к давлению на Белград из-за покупки «Панцирь-С1»

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», полученные из России, усилят Сербию, но вызовут усиление внешнеполитического давления на Белград, заявил глава государства Александр Вучич.

По данным президента, доставлены два из шести комплексов по контракту.

"Сербия единственная в регионе имеет ЗРПК "Панцирь-С1", оборонительное оружие, но и оружие, которое делает Сербию сильнее, укрепляет ее военный нейтралитет. Нет сомнений в том, что "Панцири" станут причиной увеличения давления на Сербию", – цитирует РИА "Новости" Вучича.

По словам сербского лидера, именно этот ЗРПК ему рекомендовал президент России Владимир Путин "как хорошо показавший себя в конфликте в Сирии".

"Мы нашли деньги, чтобы не поставить под угрозу размер внешнего долга, экономический рост и факт того, что Сербия – лучшая в регионе по росту экономики", – заявил сербский президент.

Вучич уточнил, что ЗРПК "Панцирь-С1" особенно эффективен против беспилотников, ракет, низко летящих самолетов и вертолетов.

Напомним, в субботу ЗРПК "Панцирь-С1" прибыли в Сербию.



Дмитрий Зубарев

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Страны
Россия
Сербия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Персоны
Путин Владимир
Проекты
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