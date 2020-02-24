Выполняйте «Сочи»: Кремль ответил Эрдогану по Сирии

Песков: Турция пока не выполнила сочинские договоренности по Сирии

Условия сочинских договоренностей по Сирии пока не выполнены Турцией, заявили в Кремле. Подписанный президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом документ обязывает турецкую сторону развести войска, размежевать территории и вывести тяжелые вооружения из обговоренной зоны. Кроме того, по-прежнему в Идлибской зоне деэскалации, частично подконтрольной туркам, боевики получают подкрепления.

Турция до сих пор не выполнила условия договоренностей по Сирии, хотя они были достигнуты в Сочи более года назад. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Можно однозначно говорить о том, что пока не выполнены условия сочинских договоренностей, где говорилось о том, что именно Турция должна будет обеспечить разведение, размежевание, вывод тяжелых вооружений и так далее», - отметил представитель Кремля.

Он также добавил, что договоренности были подписаны президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, подчеркнул Песков, террористические организации в Идлибской зоне деэскалации «прекрасно вооружены и постоянно получают подпитку амуницией, боеприпасами и военной техникой».

«Очень опасные образцы военной техники попадают им в руки. И все это, к сожалению, не способствует нормализации обстановки», - добавил он.

В пятницу Эрдоган призвал Москву обеспечить полное соблюдение сочинских договоренностей по Идлибу. Кроме того, турецкий президент заявил о намерении Анкары предпринять «более решительные действия» в Сирии. Россия и Турция осенью 2018 года подписали в Сочи меморандум по стабилизации ситуации в Идлибе. В соответствии с ним Анкара создала в провинции 12 наблюдательных постов.

«Борьба дается нам непросто, у нас гибнут люди. Мы сталкиваемся с новыми ловушками», - пояснил Эрдоган. Он также подчеркнул, что Турция не намерена «подчиняться сценариям глобальных держав». По словам политика, своевольные действия Анкары в Сирии и Ливии продиктованы национальными интересами.

Очередное обострение в отношениях Турции и Сирии произошло 3 февраля, когда правительственные силы арабской республики напали на турецкие позиции в Идлибе. В результате погибли восемь человек из Турции: три гражданских и пять военных.

Ответственность сирийской армии за это нападение признало государственное агентство Сирии SANA. При этом журналисты пояснили, что военные САР на самом деле вели огонь по отступающим частям террористов. Это подтвердила и российская сторона, которая обратила внимание, что Анкара заранее не предупредила о своих позициях, поэтому и была атакована.

Но министр обороны Турции Хулуси Акар заверил, что турецкие военные дважды предупреждали своих российских коллег о перемещении сил в Идлибе еще за день до этого. Он также сообщил, что в ответ на действия Дамаска турецкая армия поразила 54 цели в Идлибе и нейтрализовала 76 сирийских солдат.

Эти происшествия обсуждали в ходе телефонного разговора Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Как сообщало агентство Reuters, президент Турции отметил, что такие события наносят ущерб совместным мирным усилиям в регионе. Он также предупредил, что в случае продолжения таких атак Анкаре придется использовать свое право на самооборону.

Впоследствии в Минобороны России подчеркнули, что сирийское воздушное пространство находится под контролем ВКС РФ.

На следующий день после переговоров с Путиным Эрдоган потребовал от правительства Сирии незамедлительно вывести свои войска за пределы турецких позиций. «Нападение на наших военных начинает новую эпоху в Сирии. Мы не можем допустить, чтобы подобное продолжалось. Если режим в течение февраля не отведет своих военных за пределы наших наблюдательных пунктов, то Турция будет вынуждена сделать это сама», - подчеркнул турецкий президент.

Министерство обороны Сирии в ответ также опубликовало заявление, в котором предупредило, что любая атака вооруженных сил Турции по окрестностям Алеппо непременно повлечет за собой ответ.

21 февраля глава Минобороны Турции Хулуси Акар уточнил, что Анкара не намерена вступать в военный конфликт с Россией в Идлибе. «Принимаем все меры, чтобы предотвратить несчастные случаи. Мы работаем очень открыто и прозрачно. Мы ни в коем случае не хотим допустить никаких столкновений с Россией», - отметил Акар. Министр добавил, что приоритетом турецких войск является установление режима прекращения огня.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в сирийской провинции Идлиб «очень тревожная» и вызывает глубокую обеспокоенность. По его словам, Москва и Анкара находятся в постоянном диалоге по вопросу урегулирования конфликта в сирийской провинции.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал как можно скорее прекратить военные столкновения в Идлибе. Он считает, что прекращение огня необходимо во избежание гуманитарной катастрофы и «неконтролируемой эскалации». Генсек всемирной организации также уверен, что кризис в Сирии «наносит ужасный урон мирному населению».

Иван Апулеев