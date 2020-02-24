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WarSpot

LTAMDS: первый пошёл

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Источник изображения: warspot.ru

Зенитный ракетный комплекс Patriot получил масштабное обновление, но оно же его и «погубит». Вчера, 22 февраля, портал defensenews.com сообщил о том, что компания Raytheon поставила американской армии первый образец перспективного радара, разработанного в рамках проекта LTAMDS.

Перспективный радар LTAMDS разрабатывается для ЗРК Patriot, но позже войдёт в состав ракетной системы Integrated Air and Missile Defense System. Впоследствии эта система ПВО заменит на вооружении американской армии ЗРК Patriot.

Радар LTAMDS

Источник изображения: defensenews.com

Тендер LTAMDS был объявлен ещё в 2017 году, а в конце прошлого года его победителем была названа компания Raytheon. Она получила контракт стоимостью $384 млн, в рамках которого должна к 2022 году предоставить для испытаний шесть предсерийных образцов радаров.

Система ПВО Patriot была разработана в 80-е годы, с тех пор её радар несколько раз модернизировался. По мнению военного ведомства, с учётом современных угроз его возможности уже недостаточны. Кроме того, совместная программа разработки нового радара, в которой, помимо США, участвовали Италия и Германия, была отменена в 2013 году на этапе проверки концепции.

Новый радар от Raytheon имеет круговой обзор (благодаря двум дополнительным тыльным установкам). Использование нитрида галлия (GaN) позволило увеличить дальность обнаружения целей, которой, по словам разработчиков, хватит даже для перспективных ракет системы ПВО.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Италия
США
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Raytheon
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