В Польше обсуждают возможность приобретения американских танков M1 Abrams

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В Польше решили рассмотреть ситуацию по поводу возможного приобретения американских танков M1 Abrams. В частности, отмечается, что необходимо изучить вопрос о том, насколько эти танки способны повысить боеспособность польской армии на фоне угроз. Главной угрозой польские политические элиты продолжают считать Россию.

В Польше со следующего года начнёт действовать программа модернизации армии и флота, рассчитанная на 15-летний период. В рамках этой программы польское командование планирует перевооружить танковые подразделения, заменив «устаревшие Т-72».

В настоящее время в качестве основы для перевооружения танковых частей ВС Польши считается танк «Леопард-2». Однако польский эксперт Матеуш Зилонка предлагает обсудить вопрос покупки M1 Abrams. Эксперт приводит заявление сотрудника Лексингтонского института (США) доктора Дэна Гура. Гур отметил, что Вашингтон мог бы санкционировать продажу полякам танков «Абрамс» для повышения обороноспособности Польского государства.

Матеуш Зилонка пишет, что в этом случае необходимо договариваться о кооперации с американскими партнёрами по «полонизации танка». В частности, речь заходит о создании такой версии «Абрамса», которая бы максимально соответствовала возможности применения на польской территории. Но польский эксперт не питает иллюзий, отмечая, что такая «польская версия» M1 Abrams может обойтись польскому бюджету в круглую сумму, а приобретать американскую версию бессмысленно, так как она не подойдёт для польских условий применения.

В пример приводится поставка версий танка «Абрамс» M1A2T Тайваню. 108 бронемашин для тайваньской армии обошлись бюджету страны в 2 млрд долларов. Соответственно для Тайбэя каждый танк обошёлся более чем в 18,5 млн долларов.

Матеуш Зилонка:

Расходы на покупку - это только начало, потому что также нужно помнить о расходах на материально-техническое обеспечение бронемашин. А «Абрамсы» относятся к числу самых дорогих в эксплуатации танков в мире.