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Российская газета

Обнародованы некоторые характеристики САУ "Коалиция"

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Источник изображения: rg.ru

В Сети появились фото буклета с некоторыми характеристиками перспективной артустановки 2С35 "Коалиция-СВ".

Согласно документу, САУ значительно превосходит стоящие на вооружении артсистемы по всем боевым характеристикам. По дальности стрельбы - в 1,4-2,5 раза, по точности стрельбы - до трех раз, по скорострельности - в 1,75 раза (до 20 выстрелов в минуту). Наконец, могущество боеприпасов "Коалиции" выросло в 1,7 раза.

САУ будет использовать снаряды измененной формы, с корпусом из легких материалов, метательные заряды увеличенной энергии и переменного состава. Артсистема способна автоматически формировать модульный заряд, воспламеняется он при помощи микроволн, пишет Diana Mihailova. Траектория снарядов может меняться в полете при помощи выдвижных аэродинамических рулей в боеголовке. Для "Коалиции" создаются снаряды с донным газогенератором и ракетным двигателем.

Известным отличием перспективной САУ от прежних артсистем является дистанционное управление огнем. Экипаж "Коалиции" находится в передней части машины, изолированной от боевого отделения. Все процессы заряжения и наведения автоматизированы, экипаж следит за ними по дисплеям. САУ оборудована спутниковой навигацией, интегрирована в автоматические системы управления тактического звена, передает и получает информацию по защищенным каналам.

В декабре 2019 года "Уралтрансмаш" изготовил первую партию самоходок для испытаний в войсках


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Компании
Уралтрансмаш
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