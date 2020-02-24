Войти
Деловая газета "Взгляд"

МиГ-29К разбился в Индии

523
0
0
МиГ-29К ВМС Индии. Архивное фото
МиГ-29К ВМС Индии. Архивное фото.
Источник изображения: Минобороны Индии

Самолет МиГ-29К потерпел крушение в индийском Гоа во время тренировочного полета, пилот жив, сообщил представитель ВМС Индии.

"Сегодня утром около 10.30 у Гоа потерпел крушение самолет МиГ-29К, выполнявший обычный тренировочный полет. Пилот самолета благополучно катапультировался", – передает РИА "Новости" слова представителя.

Он отметил, что приказано провести расследование инцидента.

Напомним, в ноябре двигатель МиГ-29К загорелся во время выполнения тренировочного полета в штате Гоа на юго-западе Индии.



Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
МиГ-29К
Похожие новости
24.02.2016
Российский авианосец будет гибридом
11.02.2016
971И. Индия желает вторую АПЛ - Кадакин
20.08.2013
"Я верю. Мы сможем"
03.06.2013
Два МиГ-29 проведут тренировочные полеты с палубы индийского авианосца
08.02.2011
На Aero India 2011 компания «Рособоронэкспорт» представит перспективные системы вооружений
24.03.2008
ОАО "Климов" обеспечит поставку двигателей РД-33МК для МиГ-29К
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.02 18:01
  • 162
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 24.02 17:16
  • 55
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 24.02 15:58
  • 3
Путин рассказал о российском «оружии будущего»
  • 24.02 15:43
  • 2
Вакцина от коронавируса создана (С) посол КНР (но это не точно...).
  • 24.02 12:08
  • 16
Американские АПЛ получат гиперзвуковые ракеты
  • 24.02 09:51
  • 4
Подробности скандала вокруг производства сельскохозяйственных самолетов МВ-500
  • 24.02 09:16
  • 2
МиГ-35 научат беспилотной посадке
  • 24.02 07:40
  • 70
Асимметричный флот
  • 24.02 07:17
  • 7874
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.02 06:42
  • 35
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 24.02 06:40
  • 1
Сирийцы накрыли турков и боевиков "Точкой" с самой опасной боевой частью
  • 24.02 02:28
  • 2
IBM усомнилась в возможности России создать квантовый компьютер
  • 23.02 22:27
  • 12
Компания UVision продемонстрировала барражирующий боеприпас Hero-120 неназванной стране НАТО
  • 23.02 21:52
  • 27
«Суперджет-100» и МС-21 производят много шума
  • 23.02 21:29
  • 10
«Стал бы лёгкой мишенью в реальном бою»: в Китае выявили проблемы с танком Type99A