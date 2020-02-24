МиГ-29К разбился в Индии

Самолет МиГ-29К потерпел крушение в индийском Гоа во время тренировочного полета, пилот жив, сообщил представитель ВМС Индии.

"Сегодня утром около 10.30 у Гоа потерпел крушение самолет МиГ-29К, выполнявший обычный тренировочный полет. Пилот самолета благополучно катапультировался", – передает РИА "Новости" слова представителя.

Он отметил, что приказано провести расследование инцидента.

Напомним, в ноябре двигатель МиГ-29К загорелся во время выполнения тренировочного полета в штате Гоа на юго-западе Индии.

Дмитрий Зубарев