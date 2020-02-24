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Российская газета

Призрак "Берты": США показали первый эскиз суперпушки

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Источник изображения: rg.ru

В Сети появилось первые изображения сверхдальнего артиллерийского орудия SLRC (Strategic Long Range Cannon), разрабатываемого исследовательской лабораторией армии США.

Рисунок суперпушки и реактивного снаряда для нее были представлены на американо-британской конференции US-UK Modernization Demonstration Event, прошедшей 20 февраля на Абердинском полигоне в штате Мэриленд.

Согласно представленным там материалам, SLRC отдаленно напоминает американскую 280-мм пушку М65 "Атомная Энни", созданную в 50-е года для стрельбы ядерными зарядами на дальность до 36 километров. Однако возможности новой пушки гораздо шире - дальность стрельбы свыше 1000 морских миль (1852 км). Высокоточный активно-реактивный снаряд орудия, по видимому, имеет двухступенчатый реактивный двигатель, пишет bmpd. Расчет артустановки восемь человек, калибр неизвестен

Начало финансирования программы SLRC запланировано на 2020 год, прототип должен быть готов в 2023 году. По результатам его испытаний военные примут решение о продолжении работы над проектом.


Антон Валагин

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Страны
Великобритания
США
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2020-й год
Ядерный щит
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