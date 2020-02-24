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Интерфакс-АВН

В России опасаются, что спутники Илона Маска могут быть использованы в военных целях

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60 спутников Starlink во время запуска
60 спутников Starlink во время запуска.
Источник изображения: Фото: Official SpaceX Photos / Flickr

Москва. 23 февраля. ИНТЕРФАКС - Группировка из 12 тысяч спутников Starlink, запускаемых компанией Илона Маска для создания глобальной сети интернет-покрытия, может быть использована в военных целях, считает генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев.

"Одним из первых мероприятий, которое проводил вновь назначенный командующий Военно-космическими силами США - встреча с Маском (глава SpaceX - ИФ), Брэнсоном (глава Virgin Galactic - ИФ) и с рядом других представителей бизнеса, которые занимаются разработками в области космоса и космической деятельности. Он с ними проводил разговор о том, как использовать их гражданские аппараты в интересах повышения потенциала Военно-космических сил Соединенных Штатов Америки", - заявил Боев в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

Как сообщалось, компания Илона Маска SpaceX планирует запустить около 12 тыс. космических аппаратов Starlink для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

В настоящий момент орбитальная группировка Starlink состоит уже из 300 космических аппаратов и является самой большой в мире.

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Страны
Россия
США
Компании
SpaceX
Virgin Galactic
Персоны
Боев Сергей
Илон Маск
Проекты
2020-й год
ИТ
СПРН
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