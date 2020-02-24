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Интерфакс-АВН

ВСУ закупят в 2020 г. около 3 тыс. ракет на $82 млн

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Испытание украинской реактивной системы залпового огня "Ольха"
Испытание украинской реактивной системы залпового огня "Ольха".
Источник изображения: © AP Photo / Mykola Lazarenko / Presidential Press Service Pool

Киев. 23 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Министерство обороны Украины в текущем году планирует закупить около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет к ним на сумму более 2 млрд грн с учетом государственных гарантий, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

"В 2020 году запланировано завершение разработки с проведением государственных испытаний комплексов "Нептун" и "Ольха", а также обеспечено их финансирование в полном объеме. После принятия их на вооружение будет осуществлена закупка серийных образцов. Кроме того, планируется закупить около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет к ним на сумму более 2 млрд грн с учетом государственных гарантий", - сказано в сообщении.

Там отмечается, что продолжается выполнение программы создания многофункционального ракетного комплекса (МФРК). Концепция программы проходит внешнее согласование.

Как сообщалось, 18 февраля Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принят государственный оборонный заказ на 2020 год, которым в интересах Минобороны и на основании потребностей, определенных Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, предусмотрены меры на общую сумму 21,25 млрд грн.

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Страны
Украина
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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