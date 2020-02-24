Арктический «ресторан» работает на шасси «Панциря»

В войсках завершается испытание арктического мобильного комплекса-столовой. Это несколько машин на базе гусеничных вездеходов. В составе - большая столовая на несколько десятков мест, кухня с печами и котлами для приготовления пищи, а также подвижный продуктовый склад и водовозка.

Арктический «ресторан» позволяет готовить сложные и диетические блюда. И способен работать даже при температуре ниже минус 50°. Эксперты отмечают, что появление новой полевой кухни жизненно необходимо - в северных широтах от горячей пищи зависит боеспособность частей.

Сейчас мобильные столовые эксплуатируют в 80-й отдельной мотострелковой бригаде, которая дислоцируется в поселке Алакуртти Мурманской области.

В комплекс мобильной столовой входят несколько двухзвенных вездеходов Д-30 с широкими гусеницами. Эти машины создавались для эксплуатации в сложных климатических условиях Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, Арктики и Антарктики. Они прекрасно передвигаются по грунтам с низкой несущей способностью — по болотам или снежной целине. В войсках машины хорошо себя зарекомендовали, как шасси для комплексов ПВО «Тор-М2ДТ» и «Панцирь-СА».

«Известия» отмечают, что на одном из вездеходных шасси оборудованная кухня с современными печами, в которых при необходимости можно подогреть полуфабрикаты, испечь пирожки или хлеб. Здесь же установлены три больших котла — их используют для одновременного приготовления супов, каш, других вторых блюд, а также горячих напитков. Есть удобный стол для замешивания теста, нарезки ингредиентов для блюд, овощей или фруктов. Вся «кухонная мебель», мойки и рабочие плоскости сделаны из нержавеющей стали - это не только прочный и легкий в уборке, но и гипоаллергенный материал.

Рабочие места максимально комфортны для поваров. Во внутренних помещениях благодаря системе климат-контроля поддерживается комфортная температура. Мощные вытяжки не дадут скопиться дыму. Температуру воды, которая используется для технических нужд, легко корректировать, не отходя от рабочего места. Есть и просторный холодильник, где можно хранить продукты, которые всегда нужны под рукой.

Одна из машин приспособлена под столовую со стойкой выдачи еды — здесь могут разместиться несколько десятков солдат и офицеров. Другие вездеходы используются как передвижной склад продуктов с холодильными камерами и водовозка. Объем перевозимых запасов рассчитан на то, чтобы кухня могла несколько дней кормить в отрыве от базы достаточно большое подразделение.