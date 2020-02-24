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Российская газета

СМИ: Для Су-57 создали опытный образец гиперзвуковой ракеты

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Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Источник изображения: Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Появилась информация о разработанной новой ракете для российского истребителя пятого поколения Су-57.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в ОПК, речь идет о гиперзвуковом оружии.

Компактная ракета, относящаяся к классу "воздух - поверхность", будет размещаться внутри фюзеляжа Су-57. При этом отмечается, что опытный образец ракеты уже создан, но характеристики этого оружия пока не раскрываются. Также стало известно, что ракета еще не проходила испытания вместе с самолетом-носителем.

Официального подтверждения информации о разработанном новом гиперзвуковом вооружении Су-57 не поступало. Между тем ранее сообщалось, что Су-57 предполагается вооружить внутрефюзеляжной ракетой, близкой по характеристикам к авиакомплексу "Кинжал".


Руслан Мельников

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Кинжал ЗРК
ПАК ФА
Проекты
ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
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