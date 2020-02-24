Dagens Nyheter (Швеция): Путину нельзя давать возможности использовать военную силу

Замаскированный танк на учениях НАТО "Единый трезубец", в которых также участвовали вооруженные силы Швеции и Финляндии.

Автор начинает статью с традиционных западных мантр о якобы существующей пресловутой российской военной угрозе, пугая читателей ростом военной мощи Москвы. Однако на деле выясняется, что он просто выполняет заказ тех политических сил в Швеции, которые стремятся увеличить расходы на оборону и вступить в НАТО.

Россия нарастила военный потенциал. Западные страны не должны терять бдительности

Не засните снова. Этими словами Гудрун Перссон (Gudrun Persson), эксперт по России из Института тотальной обороны завершила в среду семинар, на котором был представлен доклад "Российский военный потенциал в десятилетней перспективе" (Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv). Ее призыв в высшей степени разумен.

В докладе Института тотальной обороны констатируется, что амбиции России в области политики безопасности уже некоторое время остаются неизменными: она хочет быть великой державой, которая формирует свою сферу интересов и диктует условия другим странам на территориях вокруг себя.

А вот что изменилось, так это ее способность с помощью военных рычагов воплощать амбиции в реальность.

После распада Советского Союза и коллапса российской экономики в 1990-х годах потенциал России резко упал. С тех пор, как Владимир Путин на стыке веков пришел к власти, в числе его главных целей было создание вооруженных сил, соответствующих амбициям страны в области политики безопасности.

Война против Грузии в 2008 году стала уроком для Кремля. Конечно, Россия одержала победу, но вовсе не из-за мастерства своих военных, а просто благодаря величине страны. С тех пор Путин вкладывал большие суммы в модернизацию вооруженных сил: солдаты повышали квалификацию, амуницию совершенствовали, учения проводили все чаще и делали их все масштабнее.

И незаконная аннексия Крыма, и интервенция в Сирию во спасение палача Асада, показали, что теперь российские военные в состоянии проводить операции, необходимые для достижения своих целей в соседних регионах.

Исследователи Института тотальной обороны полагают, что в ближайшие десять лет Россия еще укрепит свой новый военный потенциал. Ее способность к активным действиям, в особенности вдоль западных границ, будет продолжать расти.

Они также утверждают, что действия Москвы очень часто непредсказуемы. Отчасти это связано с тем, что из-за закрытости авторитарного режима его поведение трудно толковать. Но кроме того, растущая военная сила еще не означает всемогущества. Дело в том, что с США и НАТО российские вооруженные силы все еще не выдерживают никакого сравнения.

Поэтому Путин часто действует оппортунистически: куда и когда он нанесет удар, зависит от появившихся в тот или иной момент возможностей. И в Сирии, и на Украине Россия увидела шанс заполнить вакуум, оставшийся после западных стран.

С одной стороны, это значит, что, когда речь идет о Путине, никогда нельзя терять бдительности. С другой стороны - что его можно держать на расстоянии, если хорошо заботиться об обороне.

Война в Грузии заставила Москву задуматься и привела к значительной модернизации вооруженных сил России. Извлечь из нее урок следовало бы и Стокгольму. Тем не менее лишь аннексия Крыма в 2014 году вынудила шведских политиков по-настоящему проснуться и начать запоздало вооружать своих военных. Также мы стали заполнять пустоты, которые когда-то были оставлены в нашей обороне и которые лучше всего символизировал беззащитный Готланд.

Несмотря на то, что в комитете по обороне до сих пор идут споры, социал-демократы и партии Альянса, наконец, достигли довольно устойчивого согласия в том, что нам нужно больше солдат, военных кораблей и истребителей. Также все поддерживают идею, что ради нашей безопасности мы должны сотрудничать с США, несмотря на непредсказуемость нынешнего американского президента.

А вот что шведские политики - в особенности социал-демократы - никак не желают осознать, так это то, что все это лучше делать, будучи членом НАТО.

Редакционная